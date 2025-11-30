Экс-советник Трампа обвинил Зеленского и Ермака в преступлениях против США Бывший советник Трампа Кортес призвал осудить Зеленского и Ермака

Президента Украины Владимира Зеленского и бывшего руководителя его офиса Андрея Ермака нужно осудить за преступления, совершенные ими против США и своего народа, написал в социальной сети X бывший советник американского лидера Дональда Трампа Стив Кортес. По его словам, Вашингтону следует уже сейчас отказаться от продолжения финансовой поддержки Киева, чтобы прекратить действовать против интересов граждан США.

Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США, — заявил Кортес.

Ранее сообщалось, что Зеленский столкнулся с комплексом политических кризисов, включая давление со стороны США и громкий скандал, связанный с уголовным делом о коррупции в сфере энергетики. При этом, по мнению аналитиков, учащающиеся на Украине призывы к отставке правительства создают для главы государства дополнительную угрозу потери контроля над политической ситуацией.

До этого председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что отставка Ермака свидетельствует о продолжении процесса крушения власти Зеленского. По мнению политика, уход одного из соратников президента отражает глубинный кризис, охвативший правящие круги государства.