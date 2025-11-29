Медведчук рассказал, что ждет Зеленского после отставки Ермака Медведчук: отставка Ермака свидетельствует о крушении власти Зеленского

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствует о продолжении процесса крушения власти украинского главы Владимира Зеленского, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в беседе с РИА Новости. По мнению политика, уход одного из ключевых соратников Зеленского отражает глубинный кризис, охвативший правящие круги государства.

Отставка Ермака является продолжением процесса крушения власти Зеленского и партии войны вокруг украинского конфликта, — заявил он.

Ранее вице-президент итальянского Центра изучения Средиземноморья и Евразии Стефано Верноле заявил, что уход главы офиса президента Украины с поста связан с обсуждением плана США по урегулированию. По словам эксперта, коррупционный скандал разгорелся в Киеве в выгодное для Вашингтона время и может помочь склонить Украину к переговорам.

Американский аналитик Грэм Фуллер в свою очередь сообщил, что президент США Дональд Трамп переходит к жестким методам для достижения мирного соглашения. По его словам, Зеленский полностью лишен субъектности в этих переговорах. Он отметил, что если глава Белого дома потребует прекратить конфликт, то украинский политик будет вынужден подчиниться, поскольку Соединенные Штаты контролируют ключевые рычаги влияния.