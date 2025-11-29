День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 21:32

Медведчук рассказал, что ждет Зеленского после отставки Ермака

Медведчук: отставка Ермака свидетельствует о крушении власти Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствует о продолжении процесса крушения власти украинского главы Владимира Зеленского, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в беседе с РИА Новости. По мнению политика, уход одного из ключевых соратников Зеленского отражает глубинный кризис, охвативший правящие круги государства.

Отставка Ермака является продолжением процесса крушения власти Зеленского и партии войны вокруг украинского конфликта, — заявил он.

Ранее вице-президент итальянского Центра изучения Средиземноморья и Евразии Стефано Верноле заявил, что уход главы офиса президента Украины с поста связан с обсуждением плана США по урегулированию. По словам эксперта, коррупционный скандал разгорелся в Киеве в выгодное для Вашингтона время и может помочь склонить Украину к переговорам.

Американский аналитик Грэм Фуллер в свою очередь сообщил, что президент США Дональд Трамп переходит к жестким методам для достижения мирного соглашения. По его словам, Зеленский полностью лишен субъектности в этих переговорах. Он отметил, что если глава Белого дома потребует прекратить конфликт, то украинский политик будет вынужден подчиниться, поскольку Соединенные Штаты контролируют ключевые рычаги влияния.

Владимир Зеленский
Виктор Медведчук
Украина
Андрей Ермак
