29 ноября 2025 в 19:33

«Загнать Зеленского в угол»: отставку Ермака связали с планом США

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Уход главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака с поста связан с обсуждением плана США по урегулированию, заявил РИА Новости вице-президент итальянского Центра изучения Средиземноморья и Евразии Стефано Верноле. По словам эксперта, коррупционный скандал разгорелся в Киеве в выгодное для Вашингтона время и может помочь склонить Украину к переговорам.

Этот коррупционный скандал выходит на поверхность именно в тот момент, когда цель состоит в том, чтобы загнать Зеленского в угол и принудить его к сделке, — констатировал Верноле.

Эксперт не исключил, что в дальнейшем Зеленский также покинет пост президента. По словам аналитика, на Украине давно были видны очертания коррупционного скандала.

Ранее журналисты Corriere della Sera сообщили, что параллельное правительство Ермака напоминало криминальную систему. По информации газеты, Зеленский не принимал никаких решений без бывшего руководителя администрации. В то же время бывший глава офиса имел все ресурсы, чтобы расправиться с соперниками президента и своими собственными оппонентами.

