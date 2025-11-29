День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 19:08

В Европе нашли связь между теневым правительством Ермака и криминалом

CS: теневое правительство Ермака было похоже на криминальную систему

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Параллельное правительство экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака напоминало криминальную систему, сообщили журналисты Corriere della Sera. По информации газеты, президент Владимир Зеленский не принимал никаких решений без бывшего руководителя администрации.

Параллельное правительство Ермака, по мнению украинских судей, скорее напоминало криминальную систему. Его лидером был еще один близкий друг и бывший деловой партнер Зеленского — Тимур Миндич, «человек с золотым унитазом», олигарх, которого вовремя предупредили об антикоррупционном расследовании, и он тут же скрылся за границей, — уточнили в издании.

Журналисты также отметили, что клан Миндича получил €86 млн (около 7 трлн рублей), в то время как простые украинцы жили без электричества. В то же время Ермак имел все ресурсы, чтобы расправиться с соперниками Зеленского и своими собственными оппонентами, добавили в издании.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что Ермак выехал на фронт по личной просьбе Зеленского. По информации парламентария, экс-глава офиса находится в расположении командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным Мадьяр, командиры отказываются принимать его к себе на службу.

Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Украина
правительства
