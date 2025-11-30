День матери
30 ноября 2025 в 11:57

Раскрыты детали многочасовой беседы Ермака с Зеленским после увольнения

Железняк сообщил о долгой беседе Ермака с Зеленским после увольнения

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак после своего увольнения посещал Банковую и на протяжении нескольких часов беседовал с Владимиром Зеленским, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на источники. По его словам, после визита в Сети появился комментарий Ермака о том, что он «не держит зла» на Зеленского.

Итак, уже после своего увольнения Андрей Ермак был в офисе президента в эту субботу (29.11). И был не только чтобы забрать вещи, но и провел достаточно долгое время на четвертом этаже (это этаж президента). Что именно он там делал, мои источники не знают, но точно он имел разговор с президентом один на один, — отметил он.

Ранее Ермак пригрозил своим критикам негативными последствиями. Политик заявил, что их ожидает возмездие. Ермак уточнил, что все «прекрасно знают, к кому он обращается» и «бог им судья».

До этого американские аналитики заявили, что отставка Ермака продемонстрировала наличие напряженности в отношениях между антикоррупционными органами Украины и ближайшим окружением Зеленского. По их мнению, громкий скандал на Украине из-за уголовного дела о коррупции привел не только к отставке двух министров, но и вызвал «волну общественного негодования» в адрес главы государства.

