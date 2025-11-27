Десятки погибших и трое задержанных: что известно о пожаре в Гонконге

Десятки погибших и трое задержанных: что известно о пожаре в Гонконге

Пожар в жилом комплексе «Ванфук» в гонконгском округе Тайпоу произошел 26 ноября 2025 года. Погибли 44 человека, включая пожарного. 279 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Еще 45 человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. NEWS.ru рассказывает, что известно о самом смертоносном пожаре в Гонконге с начала тысячелетия.

Десятки трупов и трое задержанных

О пожаре впервые сообщили в 14:51 (09:51 мск) в среду, 26 ноября. Менее чем за час опасность пожара переквалифицировали с уровня № 1 до уровня № 5.

Власти поясняли, что быстрое распространение огня связано с тем, что в зданиях был обнаружен пенополистирол. Восемь жилых блоков в комплексе находятся на реконструкции с июля 2024 года, они были обшиты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой.

К утру 27 ноября удалось ликвидировать огонь в четырех из семи зданий. На местах работают 26 спасательных бригад.

Полиция сообщает, что ночью офицеры арестовали двух директоров и инженера-консультанта в возрасте от 52 до 68 лет из строительной компании.

«У полиции есть основания полагать, что ответственные лица компании проявили грубую халатность, что привело к инциденту и быстрому распространению пожара, повлекшему за собой серьезные жертвы», — заявили в правоохранительном ведомстве.

Громкий шум и пожар

66-летний Гарри Чунг, проживший во втором блоке одного из комплексов более 40 лет, рассказал, что примерно в 14:45 услышал громкий шум и увидел, как в соседнем блоке вспыхнул пожар.

«Я сразу же вернулся, чтобы собрать свои вещи. Я даже не знаю, что чувствую сейчас. Я просто думаю о том, где буду спать сегодня вечером», — рассказал мужчина журналистам CNA.

Местный житель Лоуренс Ли продолжает ждать новостей о своей жене, которая оставалась запертой в их квартире.

«Когда начался пожар, я сказал ей по телефону, чтобы она убегала. Но как только она вышла из квартиры, коридор и лестница заполнились дымом и стало совсем темно, так что ей ничего не оставалось, как вернуться в квартиру», — рассказал он порталу KSTP.

Волонтеры вышли искать животных

Десятки работников гонконгских агентств по защите животных вышли на поиски домашних питомцев в горящем комплексе с кислородными переносками и машинами скорой помощи. В социальных сетях появились посты о пожилых людях, оплакивающих животных, оставленных ими в спешке, чтобы спасти свои жизни.

Некоторые работники с клетками договорились с полицией о том, чтобы пропустить их через кордоны, ограждающие территорию от людей.

«Владельцы домашних животных связались с нашим альянсом, и мы составили список из более чем 100 случаев», — рассказал Ансон Ченг из группы по защите животных Hong Kong Guardians.

Женщина по фамилии Ло, съежившись под одеялом в ближайшем парке, рассказала журналистам, что всю ночь ждала свою кошку и искала новости на онлайн-платформах. Она оставила 10-летнюю Фа, когда убегала из квартиры, рассчитывая вскоре вернуться.

«Когда я спустилась, пожар был совсем небольшим. Через полчаса огонь уже добрался до самого верха. Горели и соседние помещения, вернуться обратно невозможно. Мне очень плохо», — признавалась женщина.

