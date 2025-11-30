Уход Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского является лишь очередным пиар-ходом Киева, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат сравнила Ермака с мешком песка, который сбрасывают с воздушного шара как балласт.

На самом деле это вопрос не про отставки, вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить. Судить за не только внутренние преступления по разворовыванию денег украинцев, а судить как народных преступников, — высказалась Захарова.

Ранее Ермак пригрозил своим критикам возмездием и негативными последствиями их решений, заявив, что «бог им судья». Это заявление последовало на фоне сообщений западных аналитиков о том, что отставка Ермака не только лишит президента Владимира Зеленского ключевой фигуры, но и поставит в уязвимое положение позицию Киева в мирных переговорах по плану США.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Ермак после отставки должен не забыть взять с собой на фронт «бракованный» бронежилет. Парламентарий сыронизировал, что политик также может отправиться на тот участок фронта, где нет фортификаций, бюджет на строительство которых «распилили» власти.