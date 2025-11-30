День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 12:05

Захарова назвала отставку Ермака пиар-ходом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Уход Андрея Ермака с поста руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского является лишь очередным пиар-ходом Киева, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат сравнила Ермака с мешком песка, который сбрасывают с воздушного шара как балласт.

На самом деле это вопрос не про отставки, вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить. Судить за не только внутренние преступления по разворовыванию денег украинцев, а судить как народных преступников, — высказалась Захарова.

Ранее Ермак пригрозил своим критикам возмездием и негативными последствиями их решений, заявив, что «бог им судья». Это заявление последовало на фоне сообщений западных аналитиков о том, что отставка Ермака не только лишит президента Владимира Зеленского ключевой фигуры, но и поставит в уязвимое положение позицию Киева в мирных переговорах по плану США.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Ермак после отставки должен не забыть взять с собой на фронт «бракованный» бронежилет. Парламентарий сыронизировал, что политик также может отправиться на тот участок фронта, где нет фортификаций, бюджет на строительство которых «распилили» власти.

Украина
МИД РФ
Мария Захарова
Андрей Ермак
