День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 15:31

«Наложили в штаны». В Польше перепугались из-за российских МиГ-31: детали

МиГ-31 МиГ-31 Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Польские военные отреагировали на появление истребителей ВКС РФ, пишут зарубежные СМИ. Какие детали об этом известны, почему в Польше перепугались из-за российских МиГ-31, как именно отреагировала Варшава?

Почему в Польше перепугались из-за российских МиГ-31

Польша активизировала свою противовоздушную оборону, а немецкие подразделения в стране привели в готовность два зенитных ракетных комплекса Patriot из-за российских истребителей МиГ-31, утверждает Bild.

«Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО», — говорится в публикации.

Издание пишет, что тревогу спровоцировало приближение четырех МиГ-31 к польскому аэропорту Жешува, через который проходит большая часть военной помощи Украине. При этом уточняется, что истребители не покидали российское воздушное пространство, но польские военные и немецкие подразделения все равно отреагировали на них.

«Снова тряска из-за ничего», «Наложили в штаны», — прокомментировали новость читатели газеты.

Накануне польские вооруженные силы подняли истребители в воздух из-за воздушной тревоги на Украине. Об этом сообщило оперативное командование армии в соцсети X.

«В связи с ударами Российской Федерации по объектам, расположенным на территории Украины, в воздушном пространстве Польши действует военная авиация. <...> В воздух подняты истребители, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в полную готовность», — говорится в сообщении.

Как страны НАТО «трясутся» из-за российских самолетов

В середине сентября широкий резонанс получила история с якобы нарушением российскими самолетами воздушного пространства Эстонии — страна запросила консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал утверждал, что в инциденте участвовали три российских истребителя МиГ-31.

МиГ-31 МиГ-31 Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В Минобороны РФ подчеркнули, что самолеты ВКС России выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией.

После этого послы Германии, Великобритании и Франции в ходе встречи в Москве выразили обеспокоенность, предупредив Кремль, «что НАТО готова реагировать на последующие нарушения воздушного пространства в полную силу», писало агентство Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что НАТО имеет право наносить удары по истребителям и дронам РФ.

«Это безответственная информация. Обвинения России в том, что военные самолеты [нарушают воздушное пространство] беспочвенные, доказательств представлено не было», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что о ситуации, если страны НАТО примут меры против самолетов РФ, «даже не хочется говорить».

Постоянный представитель РФ Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН заявил: «Соседям померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет, кроме русофобской истерики из Таллина, которую нам сегодня в красках продемонстрируют эстонские коллеги».

Тогда же в «нарушении воздушного пространства» Россию обвинила Литва. Армия страны дважды поднимала истребители F-16 «для наблюдения и сопровождения нарушивших порядок российских самолетов». Там добавили, что якобы российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

В конце октября президент Литвы Гитанас Науседа озвучил аналогичные обвинения. При этом политик не привел каких-либо доказательств нарушения воздушного пространства страны, но указал на «вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы».

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, высказывания европейских дипломатов о готовности НАТО сбивать российские самолеты — провокация и нежелание соблюдать международное право. Он пояснил, что в случае нарушения воздушного пространства задействуют дежурные воздушные средства, а не открывают огонь.

Читайте также:

Где россияне зарабатывают больше всего? Зарплаты от 150 тысяч, регионы

Долиной придется отдать квартиру? Может ли суд пересмотреть дело: детали

Пугачева — мать Трояновой? Как живет актриса, скандальное признание

МиГ-31
истребители
самолеты
новости
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров раскрыл, кто отстранил Европу от переговоров по Украине
Появилась новая информация со встречи Украины и США
Стало известно, есть ли жертвы при атаке на танкеры с россиянами на борту
Москвичка потеряла 28 млн рублей из-за мошенников
Чернышенко сообщил о новых успехах российских школьников в Китае
Появились новые подробности о травме хоккеиста Шипачева
В ChatGPT скоро появится раздражающая пользователей функция
Подростки демонтировали машину на глазах у соседей и попали на видео
Поклонская назвала ключевое условие для мира с Украиной
Кроссовер сделал пируэт на трассе и вылетел на кладбище
В Госдуме оценили слова Залужного о размещении ядерного оружия на Украине
Названа дата прощания с 104-летней тиктокершей
ВСУ взорвали свой склад, Зеленский блефует: новости СВО на вечер 30 ноября
Бурановские бабушки стали вдвое дороже
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном из-за Путина
Мужчину задержали в российском регионе за побоище в кабинете мэра
Элитную академию в Одессе уличили в пытках молодых курсантов
Литва попросила ЕС помочь вернуть ей фуры из Белоруссии
Пламя объяло кровлю российского мебельного цеха
Осторожно, вызывают зависимость! Секрет идеальных французских эклеров
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.