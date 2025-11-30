«Наложили в штаны». В Польше перепугались из-за российских МиГ-31: детали

Польские военные отреагировали на появление истребителей ВКС РФ, пишут зарубежные СМИ. Какие детали об этом известны, почему в Польше перепугались из-за российских МиГ-31, как именно отреагировала Варшава?

Почему в Польше перепугались из-за российских МиГ-31

Польша активизировала свою противовоздушную оборону, а немецкие подразделения в стране привели в готовность два зенитных ракетных комплекса Patriot из-за российских истребителей МиГ-31, утверждает Bild.

«Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО», — говорится в публикации.

Издание пишет, что тревогу спровоцировало приближение четырех МиГ-31 к польскому аэропорту Жешува, через который проходит большая часть военной помощи Украине. При этом уточняется, что истребители не покидали российское воздушное пространство, но польские военные и немецкие подразделения все равно отреагировали на них.

«Снова тряска из-за ничего», «Наложили в штаны», — прокомментировали новость читатели газеты.

Накануне польские вооруженные силы подняли истребители в воздух из-за воздушной тревоги на Украине. Об этом сообщило оперативное командование армии в соцсети X.

«В связи с ударами Российской Федерации по объектам, расположенным на территории Украины, в воздушном пространстве Польши действует военная авиация. <...> В воздух подняты истребители, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в полную готовность», — говорится в сообщении.

Как страны НАТО «трясутся» из-за российских самолетов

В середине сентября широкий резонанс получила история с якобы нарушением российскими самолетами воздушного пространства Эстонии — страна запросила консультации членов НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал утверждал, что в инциденте участвовали три российских истребителя МиГ-31.

МиГ-31 Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В Минобороны РФ подчеркнули, что самолеты ВКС России выполнили плановый перелет с аэродрома в Карелии на базу в Калининградской области и не пересекали воздушную границу с Эстонией.

После этого послы Германии, Великобритании и Франции в ходе встречи в Москве выразили обеспокоенность, предупредив Кремль, «что НАТО готова реагировать на последующие нарушения воздушного пространства в полную силу», писало агентство Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что НАТО имеет право наносить удары по истребителям и дронам РФ.

«Это безответственная информация. Обвинения России в том, что военные самолеты [нарушают воздушное пространство] беспочвенные, доказательств представлено не было», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что о ситуации, если страны НАТО примут меры против самолетов РФ, «даже не хочется говорить».

Постоянный представитель РФ Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН заявил: «Соседям померещилось, что по вине России произошло нарушение воздушного пространства Эстонии. Доказательств, как всегда, нет, кроме русофобской истерики из Таллина, которую нам сегодня в красках продемонстрируют эстонские коллеги».

Тогда же в «нарушении воздушного пространства» Россию обвинила Литва. Армия страны дважды поднимала истребители F-16 «для наблюдения и сопровождения нарушивших порядок российских самолетов». Там добавили, что якобы российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

В конце октября президент Литвы Гитанас Науседа озвучил аналогичные обвинения. При этом политик не привел каких-либо доказательств нарушения воздушного пространства страны, но указал на «вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности Литвы».

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, высказывания европейских дипломатов о готовности НАТО сбивать российские самолеты — провокация и нежелание соблюдать международное право. Он пояснил, что в случае нарушения воздушного пространства задействуют дежурные воздушные средства, а не открывают огонь.

