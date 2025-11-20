«Никакой реакции»: в МИД заявили о молчании Лондона после истории с МиГ-31 Захарова: Лондон не отреагировал на сообщение ФСБ о попытке угона МиГ-31

Москва не получила ответа от Лондона на информацию ФСБ о срыве операции украинской и британской разведок по угону истребителя МиГ-31, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат отметила отсутствие какой-либо реакции властей Великобритании на сообщение от 11 ноября о пресечении провокации со стороны разведки Украины и ее британских кураторов, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы никакой реакции от британских властей ни по одной из, так сказать, их ведомственных линий не получали на то сообщение, которое было сделано ФСБ России от 11 ноября о пресечении масштабной провокации Главного управления разведки Минобороны Украины и его британских кураторов. На сегодняшний день никакой реакции не было, — сказала дипломат.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении операции украинской военной разведки по угону российского истребителя МиГ-31 для организации провокации. По данным ведомства, угнанный самолет с ракетным комплексом «Кинжал» планировалось направить в район расположения крупнейшей авиабазы НАТО в Юго-Восточной Европе.

Позже член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что попытка угона российского истребителя МиГ-31 с ракетным комплексом «Кинжал» преследовала не только цели организации провокации, но и получения доступа к новейшим российским технологиям. Парламентарий подчеркнул, что, хотя операция проводилась украинской разведкой, сама Украина в подобных инцидентах выступает лишь инструментом в руках западных специальных служб.