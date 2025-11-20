Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 20:42

«Никакой реакции»: в МИД заявили о молчании Лондона после истории с МиГ-31

Захарова: Лондон не отреагировал на сообщение ФСБ о попытке угона МиГ-31

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Москва не получила ответа от Лондона на информацию ФСБ о срыве операции украинской и британской разведок по угону истребителя МиГ-31, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат отметила отсутствие какой-либо реакции властей Великобритании на сообщение от 11 ноября о пресечении провокации со стороны разведки Украины и ее британских кураторов, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы никакой реакции от британских властей ни по одной из, так сказать, их ведомственных линий не получали на то сообщение, которое было сделано ФСБ России от 11 ноября о пресечении масштабной провокации Главного управления разведки Минобороны Украины и его британских кураторов. На сегодняшний день никакой реакции не было, — сказала дипломат.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении операции украинской военной разведки по угону российского истребителя МиГ-31 для организации провокации. По данным ведомства, угнанный самолет с ракетным комплексом «Кинжал» планировалось направить в район расположения крупнейшей авиабазы НАТО в Юго-Восточной Европе.

Позже член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что попытка угона российского истребителя МиГ-31 с ракетным комплексом «Кинжал» преследовала не только цели организации провокации, но и получения доступа к новейшим российским технологиям. Парламентарий подчеркнул, что, хотя операция проводилась украинской разведкой, сама Украина в подобных инцидентах выступает лишь инструментом в руках западных специальных служб.

Мария Захарова
ФСБ
МиГ-31
Украина
Великобритания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал главную цель для России
Рынок электроники оказался на пороге нового ценового кризиса
«Преступная группировка»: Путин высказался о руководстве Украины
Путин раскрыл судьбу батальонов ВСУ в районе Купянска
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Меренговый торт своими руками: пошаговый рецепт
Чудодейственный отвар: как правильно заваривать овес и зачем он нужен
Путин рассказал о боях в ДНР
Отвар петрушки от отеков: простой рецепт для быстрого результата
Как оформить льготы на вывоз мусора: экономим по-умному
Путин посетил командный пункт фронтовой группировки ВС РФ
«Яйца зятя»: хрустящий шедевр на ужин, который покорит всю семью
Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Необыкновенные щи из кислой капусты: классический рецепт русской кухни
Квартира известной певицы-иноагента выставлена на продажу за 200 млн рублей
«Глупая акция»: Гагин о попытке ВСУ вывезти из Красноармейска офицеров НАТО
Как выбрать пуховик: теплый, легкий, недорогой, чтобы прослужил не один год
Стало известно, сколько россиян живут без финансовой подушки
БРИКС стирает границы: как прошел первый день ММФ в Петербурге
Зеленский согласился рассмотреть план Трампа по Украине
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.