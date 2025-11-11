В Госдуме объяснили, зачем Киев хотел устроить провокацию с МиГ-31 в Европе

Попытка угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал» на Украину была осуществлена не только для проведения провокации и разжигания конфликта, но и чтобы завладеть новейшими российскими технологиями, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он подчеркнул, что, хотя все и проводилось украинской разведкой, Украина в таких инцидентах — лишь инструмент в руках западных спецслужб.

Угнать истребитель МиГ-31 — это крайне амбициозная цель, достигнув которой, Киев и его кураторы рассчитывали не только устроить масштабную провокацию, чтобы еще сильнее разжечь конфликт, но и заполучить наше уникальное вооружение. К слову, Запад курирует данные операции посредством Украины, чтобы показательно быть непричастным. Делать подобное без участия Киева ему невыгодно, — сказал Белик.

Он также отметил, что Западу необходимо продолжение украинского конфликта, поэтому там нацелены на совершение любых провокаций, в том числе и с использованием похищенного оружия большой мощности, и к этому нам нужно быть готовыми.

Ранее ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 для провокации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Угнанный самолет с ракетой «Кинжал» планировалось направить в Румынию для имитации удара по крупнейшей авиабазе НАТО в Юго-Восточной Европе (в Констанце).