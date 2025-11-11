Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 17:30

В Госдуме объяснили, зачем Киев хотел устроить провокацию с МиГ-31 в Европе

Депутат Белик: Запад хочет завладеть новыми российскими технологиями

МиГ-31 МиГ-31 Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попытка угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал» на Украину была осуществлена не только для проведения провокации и разжигания конфликта, но и чтобы завладеть новейшими российскими технологиями, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он подчеркнул, что, хотя все и проводилось украинской разведкой, Украина в таких инцидентах — лишь инструмент в руках западных спецслужб.

Угнать истребитель МиГ-31 — это крайне амбициозная цель, достигнув которой, Киев и его кураторы рассчитывали не только устроить масштабную провокацию, чтобы еще сильнее разжечь конфликт, но и заполучить наше уникальное вооружение. К слову, Запад курирует данные операции посредством Украины, чтобы показательно быть непричастным. Делать подобное без участия Киева ему невыгодно, — сказал Белик.

Он также отметил, что Западу необходимо продолжение украинского конфликта, поэтому там нацелены на совершение любых провокаций, в том числе и с использованием похищенного оружия большой мощности, и к этому нам нужно быть готовыми.

Ранее ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 для провокации, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Угнанный самолет с ракетой «Кинжал» планировалось направить в Румынию для имитации удара по крупнейшей авиабазе НАТО в Юго-Восточной Европе (в Констанце).

СВО
Украина
Европа
ГУР МО Украины
провокации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор осадил министра Эстонии после слов о поддержке РФ со стороны Китая
В Госдуме ответили на сарказм Безуглой о важности двух областей Украины
Умер знаменитый датский режиссер и номинант на премию «Оскар»
Стало известно, что Путин обсудил с президентом Узбекистана
Умер сооснователь культовой метал-группы Barren Cross
Бабушка не спасла от дикого деда: мужчина сел на 17 лет за убийство внука
Умер лидер культовой синти-поп-группы
Названа лучшая театральная постановка Санкт-Петербурга
Секретный рецепт: горячая хурма в творожной симфонии
Ученики прямо в школе смешали лекарственное средство с пивом и отравились
Треки Техника продолжают исчезать со стримингов
MARGO раскрыла подробности фита со скандальным американским рэпером
Раскрыта тактика ВС РФ под Часовым Яром, которая помогает сократить потери
«Нет времени на рок-н-ролл»: Намин о продюсировании «Парка Горького»
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
В Европе началась «драка» за зарубежные активы российского нефтегиганта
Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии
Дочь Майкла Джексона раскрыла жуткие последствия употребления наркотиков
«Будет сложно»: ВСУ под Часовым Яром предрекли печальный конец
Беременная Курникова попала в объектив фотографов
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.