ФСБ сорвала операцию украинской и британской спецслужб по угону МиГ-31

ФСБ России сорвала операцию военной разведки Украины по угону российского истребителя МиГ-31 для провокации, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России. Угнанный самолет с ракетой «Кинжал» планировалось направить в район дислокации крупнейшей авиабазы НАТО в Юго-Восточной Европе.

Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону за границу сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 ВКС России, являющегося носителем гиперзвуковой авиационной ракеты «Кинжал», — заявили в ЦОС.

С целью угона воздушного корабля сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российских летчиков, обещая им выплатить $3 млн (243 млн рублей). Как подчеркнули в ФСБ, украинские военные намеревались нанести удар по базе в румынском городе Констанце. Там он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны. В центре подчеркнули, что принятые меры сорвали планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации.

Ранее правоохранители в Карелии задержали россиянина по подозрению в госизмене и работе на Украину. По данным источника, мужчина признался на допросе в передаче иностранным спецслужбам сведений о транспортной и военной инфраструктуре. Также планировались диверсии на территории РФ.