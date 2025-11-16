Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, как пилот МиГ-31 предотвратил попытку угона истребителя

Российский пилот МиГ-31 предотвратил вербовку по произношению буквы «Г»

Российский пилот, которого пытались завербовать для угона истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал», назвал необычное произношение буквы «Г» главным фактором распознавания злоумышленника, передают «Вести недели». Благодаря вниманию к деталям попытка вербовки была предотвращена.

По словам летчика, мужчина связался с ним, представившись журналистом издания западного издания и предъявив фотографию пресс-карты. Пилот отметил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него сомнения относительно его истинной национальности и намерений.

Ранее стало известно, что украинские вербовщики предлагали российскому штурману устранить пилота в полете с помощью отравления через кислородную маску, а для посадки самолета они организовали инструктаж с летчиком ВСУ. Россиянину обещали за успешную доставку истребителя деньги, новое гражданство и смену личности.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что попытка угона российского истребителя преследовала цель не только спровоцировать эскалацию конфликта, но и завладеть новейшими российскими технологиями. По его словам, проводившая операцию украинская разведка выступала инструментом в руках западных спецслужб, заинтересованных в продолжении вооруженного столкновения.

