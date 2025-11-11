Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:25

Вербовщик пообещал российскому летчику выпить пива в Мюнхене за угон МиГ-31

ФСБ: иностранные разведки пообещали летчику выпить пива в Мюнхене за угон МиГ-31

Штурман сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31 Штурман сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31 Фото: РИА Новости / ФСБ РФ

Иностранная разведка пыталась завербовать российского летчика-штурмана, пообещав ему выпить пива в Мюнхене, сообщает ФСБ РФ. По данным ТАСС, целью операции стал угон истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Ведомство представило переписку, которую иностранные шпионы вели с пилотом.

В ней они активно убеждали его совершить угон, обещая деньги, гражданство и полную смену личности. Один из иностранных кураторов писал летчику, что это мероприятие предоставит ему возможность кардинально изменить свою жизнь и реализовать не только его мечты, но и то, о чем он даже не задумывался. Он уверял, что операция пройдет «как по маслу», и даже предлагал потом вместе «выпить пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень», с улыбкой вспоминая всю историю.

Для убедительности иностранцы прислали летчику видеозапись с крупной суммой денег, предположительно предназначенной для него, и запиской, призывающей его приехать. К процессу вербовки подключились и представители украинской разведки. Пилот ВСУ инструктировал российского летчика, как самостоятельно посадить самолет, и даже предложил ему помощь с летной подготовкой.

Представившийся сотрудником военной разведки Украины Александр обещал инсценировать крушение самолета, чтобы скрыть факт угона. Он также уточнял, что готов предоставить деньги в любой валюте, включая банковские счета.

Параллельно с попыткой вербовки, с российским летчиком связывались представители проекта Bellingcat. Один из них, представившийся журналистом, пытался получить информацию о системе подготовки военных летчиков в РФ.

Ранее россиянам объяснили, как вовремя распознать вербовщиков при поиске работы. Такие люди при поиске жертв часто обещают чрезмерно привлекательные условия. Гражданам посоветовали не соглашаться работать за границей по туристической визе.

ФСБ
Мюнхен
разведка
вербовщики
летчики
