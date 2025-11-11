Вербовщик пообещал российскому летчику выпить пива в Мюнхене за угон МиГ-31 ФСБ: иностранные разведки пообещали летчику выпить пива в Мюнхене за угон МиГ-31

Иностранная разведка пыталась завербовать российского летчика-штурмана, пообещав ему выпить пива в Мюнхене, сообщает ФСБ РФ. По данным ТАСС, целью операции стал угон истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Ведомство представило переписку, которую иностранные шпионы вели с пилотом.

В ней они активно убеждали его совершить угон, обещая деньги, гражданство и полную смену личности. Один из иностранных кураторов писал летчику, что это мероприятие предоставит ему возможность кардинально изменить свою жизнь и реализовать не только его мечты, но и то, о чем он даже не задумывался. Он уверял, что операция пройдет «как по маслу», и даже предлагал потом вместе «выпить пива в Мюнхене в компании пышногрудых барышень», с улыбкой вспоминая всю историю.

Для убедительности иностранцы прислали летчику видеозапись с крупной суммой денег, предположительно предназначенной для него, и запиской, призывающей его приехать. К процессу вербовки подключились и представители украинской разведки. Пилот ВСУ инструктировал российского летчика, как самостоятельно посадить самолет, и даже предложил ему помощь с летной подготовкой.

Представившийся сотрудником военной разведки Украины Александр обещал инсценировать крушение самолета, чтобы скрыть факт угона. Он также уточнял, что готов предоставить деньги в любой валюте, включая банковские счета.

Параллельно с попыткой вербовки, с российским летчиком связывались представители проекта Bellingcat. Один из них, представившийся журналистом, пытался получить информацию о системе подготовки военных летчиков в РФ.

Ранее россиянам объяснили, как вовремя распознать вербовщиков при поиске работы. Такие люди при поиске жертв часто обещают чрезмерно привлекательные условия. Гражданам посоветовали не соглашаться работать за границей по туристической визе.