01 декабря 2025 в 08:33

Появились кадры с ликвидированным исполнителем теракта против офицера РФ

ФСБ опубликовала видео с предотвращением теракта против офицера МО в Крыму

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
ФСБ России обнародовала видео с последствиями ликвидации агента украинского ГУР, готовившего теракт против российского офицера в Крыму. На опубликованных ТАСС кадрах можно увидеть предмет, напоминающий гранату. Спецслужбы также показали момент извлечения взрывного устройства из-под автомобиля.

В ролике показали и эпизод задержания пожилого жителя Крыма. По данным следствия, он был подельником ликвидированного исполнителя. В его отношении возбудили уголовное дело о содействии террористической деятельности. По решению суда задержанный заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму, планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного агента ГУР ликвидировали. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.

До этого Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. По данным следствия, 46-летний мужчина пытался выехать на территорию Украины из идеологических соображений. Перед этим он установил связи с представителями СБУ и передавал им сведения об объектах противовоздушной обороны в Приморско-Ахтарске.

