Ветеран ФСБ рассказал о крупном провале британской разведки

Неудачная попытка угона истребителя-перехватчика МиГ-31 с «Кинжалом» украинскими и британскими спецслужбами стала для них самым настоящим провалом, заявил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний. По его словам, которые передает ТАСС, украинские и британские спецслужбы «рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско».

Ярким подтверждением тому [что российские военные контрразведчики получают упреждающую информацию о подготовке различных провокаций] стало недавнее пресечение попытки угона украинскими и британскими спецслужбами истребителя-перехватчика МиГ-31, вооруженного гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Они (спецслужбы противника. — NEWS.ru) рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско, — сказал он.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении операции украинской военной разведки по угону российского истребителя МиГ-31 для организации провокации. По данным ведомства, угнанный самолет с ракетным комплексом «Кинжал» планировалось направить в район расположения крупнейшей авиабазы НАТО в Юго-Восточной Европе.