Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 10:21

Ветеран ФСБ рассказал о крупном провале британской разведки

Ветеран ФСБ Безверхний: попытка угона МиГ-31 стала провалом Лондона

Военный летчик у сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31 Военный летчик у сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31 Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Неудачная попытка угона истребителя-перехватчика МиГ-31 с «Кинжалом» украинскими и британскими спецслужбами стала для них самым настоящим провалом, заявил руководитель Департамента военной контрразведки ФСБ в 2000-2015 годах генерал-полковник Александр Безверхний. По его словам, которые передает ТАСС, украинские и британские спецслужбы «рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско».

Ярким подтверждением тому [что российские военные контрразведчики получают упреждающую информацию о подготовке различных провокаций] стало недавнее пресечение попытки угона украинскими и британскими спецслужбами истребителя-перехватчика МиГ-31, вооруженного гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Они (спецслужбы противника. — NEWS.ru) рассчитывали на большой общественный резонанс, но потерпели фиаско, — сказал он.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении операции украинской военной разведки по угону российского истребителя МиГ-31 для организации провокации. По данным ведомства, угнанный самолет с ракетным комплексом «Кинжал» планировалось направить в район расположения крупнейшей авиабазы НАТО в Юго-Восточной Европе.

Россия
ФСБ
Великобритания
разведка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд принял решение после страшного ДТП с шестью жертвами под Новосибирском
В Китае выросло число жертв страшного пожара в жилом комплексе
Появились засекреченные кадры Клинтона в джакузи с одной из жертв Эпштейна
Затопленные рекой улицы российского города попали на видео
10 рецептов рулетов из лаваша, которые спасут ваш вечер
Рэпера Macan посадили за баранку
В России пересмотрели правила вывоза риса в 2026 году
Пострадавший из-за ВСУ лев Нео вернулся в вольер
В Германии расшифровали, как слова Путина влияют на Трампа
«Вполне волшебная»: жителям центра РФ рассказали о погоде в новогоднюю ночь
США хотят вновь использовать противопехотные мины
Ветеран ФСБ рассказал о крупном провале британской разведки
Организаторы дегустационного конкурса в США «открестились» от вин из России
Агенты ФБР порылись в белье Мелании Трамп
Западный автоконцерн зарегистрировал новые торговые марки в России
Стало известно, почему ульяновец рассказал Путину о жизни в XIX веке
На Западе оценили заявления Путина о Калининграде
Постные брускетты с секретом: нежный тофу-паштет на праздничный стол
Фаер-шоу в Петербурге закончилось для артиста ожогами из-за пьяного зрителя
Грузия закупила у России свыше 133 тысяч тонн нефти за два месяца
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.