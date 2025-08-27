День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 17:22

Россиянин сотрудничал с СБУ и оказался в тюрьме

Суд приговорил жителя Кубани к 13 годам колонии за сотрудничество с Украиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который сотрудничал с украинскими спецслужбами, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Его признали виновным в государственной измене.

По данным следствия, 46-летний Владимир Б. в июне 2024 года пытался выехать на территорию Украины из идеологических соображений. Перед этим он установил связи с представителями СБУ. Через мессенджер он передавал им сведения об объектах противовоздушной обороны в Приморско-Ахтарске.

Однако переезд на Украину осуществить не удалось: мужчину задержали сотрудники ФСБ. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сотрудники ФСБ в Донецке задержали мужчину, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Изначально россиянин фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры для украинского куратора. После этого он получил задание подготовить тайников со взрывными устройствами для диверсий.

Кубань
госизмены
Украина
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обещавший не выступать против России военный ликвидирован на Украине
В Венгрии назвали дату возобновления поставок нефти из России по «Дружбе»
Инвестиции в ИИ: Freedom Holding Тимура Турлова создает будущее
Кардиолог объяснила, какой холестерин считается «плохим»
Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро под Петербургом
Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы
В Грузии арестовали счета семи организаций, финансирующих беспорядки
Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик
Минюст расширил список нежелательных организаций в России
Российские алмазы снова появятся в США
«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО
Певец Михаил Муромов раскрыл, как выживает на пенсию в 12 300 рублей
«Дима знал сразу»: новые детали о разводе Дибровых. При чем тут свингеры
Рудковская вспомнила, как помогла Чумакову с операцией
«Напряженные сутки»: раскрыты серьезные последствия непогоды на Камчатке
«Это верх манипуляций»: в Польше вспыхнул скандал из-за Украины
Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы
Легендарный создатель комиксов умер в США
Вассерман рассказал, как правильно использовать мат
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.