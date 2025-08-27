Россиянин сотрудничал с СБУ и оказался в тюрьме

Россиянин сотрудничал с СБУ и оказался в тюрьме Суд приговорил жителя Кубани к 13 годам колонии за сотрудничество с Украиной

Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, который сотрудничал с украинскими спецслужбами, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Его признали виновным в государственной измене.

По данным следствия, 46-летний Владимир Б. в июне 2024 года пытался выехать на территорию Украины из идеологических соображений. Перед этим он установил связи с представителями СБУ. Через мессенджер он передавал им сведения об объектах противовоздушной обороны в Приморско-Ахтарске.

Однако переезд на Украину осуществить не удалось: мужчину задержали сотрудники ФСБ. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сотрудники ФСБ в Донецке задержали мужчину, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Изначально россиянин фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры для украинского куратора. После этого он получил задание подготовить тайников со взрывными устройствами для диверсий.