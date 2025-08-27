День знаний — 2025
Россиянин использовал кладбища, чтобы готовить диверсии для СБУ

В Донецке задержали мужчину, который прятал на кладбище СВУ для диверсий

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ в Донецке задержала мужчину, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ, сообщает РИА Новости. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Изначально россиянин фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры для украинского куратора. После этого он получил задание подготовить тайников со взрывными устройствами для диверсий. Некоторые из них располагались на кладбищах. При задержании преступника ФСБ изъяла из схронов электродетонаторы и механизм для дистанционного приведения СВУ в действие.

По заданию человека поднял посылку, разделил ее на две части, одну из шести положил здесь. Там были две пластины пластида, детонаторы и еще какое-то круглое вещество. Упаковал в черный пакет, замотал скотчем и здесь закопал, — сказал задержанный на допросе.

Ранее сообщалось, что житель Мурома, который снимал на фото автомобили с символикой СВО и отправлял изображения в украинские чаты, был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Также ему запретили управлять сайтами в течение двух лет.

