Житель Курской области чудом выжил после подрыва на мине Хинштейн: мужчина подорвался на взрывном устройстве в Курской области и выжил

В Курской области в селе Коровяковка Глушковского района пострадал 57-летний местный житель, который подорвался на мине, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, в результате взрыва у мужчины зафиксированы серьезные повреждения.

Вчера житель села Коровяковка Глушковского района подорвался на взрывном устройстве. У 57-летнего мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног, грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Он находится в средней степени тяжести, — написал врио руководителя.

Он вновь обратился к жителям региона с предупреждением о сохраняющейся высокой опасности в приграничных районах. Хинштейн настоятельно рекомендовал воздержаться от любых поездок в эти зоны, подчеркнув, что безопасность и здоровье граждан должны быть главным приоритетом.

Ранее в Беловском районе Курской области произошло нападение украинского беспилотника на гражданское лицо. Как сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн, 56-летний житель села Долгие Буды, передвигавшийся на велосипеде, получил осколочное ранение бедра. Пострадавшего оперативно доставили в областную больницу Курска, где медики оказывают ему необходимую помощь.