Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 17:44

В российском регионе по велосипедисту ударили дроном

Хинштейн: дрон ВСУ ударил по велосипедисту в Курской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Курской области украинский дрон атаковал 56-летнего велосипедиста в селе Долгие Буды Беловского района, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, мужчина получил осколочное ранение правого бедра.

Еще один раненый мирный житель в приграничье. Вражеский дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде в селе Долгие Буды Беловского района. В результате удара 56-летний местный житель получил осколочное ранение правого бедра, — написал Хинштейн.

Глава региона отметил, что пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу. Он находится под наблюдением врачей, которые стараются как можно быстрее вновь поставить мужчину на ноги. Хинштейн снова призвал россиян отказаться от посещения приграничных районов Курской области. Он подчеркнул, что такие поездки все еще остаются крайне опасными.

Ранее Хинштейн сообщал, что в курской деревне Обесте, которая находится в пяти километрах от границы с Украиной, погиб мирный житель. По его информации, ВСУ атаковали беспилотниками территорию рядом с местным клубом.

Россия
Курская область
атаки ВСУ
дроны
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпредство США в ООН дало емкое объяснение ультиматуму Трампа
Белоусов провел переговоры с важным гостем из Азии
Евросоюз отреагировал на новый закон о НАБУ и САП на Украине
Звезда «Дома 2» обратился песней Джигарханяна к иноагенту Солнцеву
Пожар в Балашихе унес жизни двух человек
Камчатку встревожило еще одно землетрясение
Крыму грозит катастрофическое землетрясение? Опасность, выдержит ли мост
Сырского вывели на чистую воду после призыва обучать бойцов ВСУ под землей
Гороскоп на август-2025: завершаем лето с улыбкой
Раскрыта сеть атаковавших российские компании хакеров
Казахстан определился с подрядчиком для строительства третьей АЭС
Энергетик описал последствия введения США пошлин против партнеров России
Рекордную молнию длиной 829 километров зафиксировали в США
Американист разоблачил обман ЕС в торговой сделке с США
Напарница биатлонистки Дальмайер раскрыла подробности ее гибели
В России приняты новые правила работы сервисов рассрочки
Развратный нянь: педофил открыл детсад и восемь лет растлевал ребятишек
Оценены перспективы комбинированных ударов ВС РФ по позициям ВСУ
Умер основатель Independent Media и экс-президент РБК Дерк Сауэр
Стало известно, как погибла биатлонистка Дальмайер
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.