В российском регионе по велосипедисту ударили дроном Хинштейн: дрон ВСУ ударил по велосипедисту в Курской области

В Курской области украинский дрон атаковал 56-летнего велосипедиста в селе Долгие Буды Беловского района, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По его словам, мужчина получил осколочное ранение правого бедра.

Еще один раненый мирный житель в приграничье. Вражеский дрон атаковал мужчину, который ехал на велосипеде в селе Долгие Буды Беловского района. В результате удара 56-летний местный житель получил осколочное ранение правого бедра, — написал Хинштейн.

Глава региона отметил, что пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу. Он находится под наблюдением врачей, которые стараются как можно быстрее вновь поставить мужчину на ноги. Хинштейн снова призвал россиян отказаться от посещения приграничных районов Курской области. Он подчеркнул, что такие поездки все еще остаются крайне опасными.

Ранее Хинштейн сообщал, что в курской деревне Обесте, которая находится в пяти километрах от границы с Украиной, погиб мирный житель. По его информации, ВСУ атаковали беспилотниками территорию рядом с местным клубом.