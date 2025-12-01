Экс-депутат Рады раскрыл цель поездки Зеленского во Францию

Президент Украины Владимир Зеленский отправился во Францию для личной встречи с Эммануэлем Макроном, чтобы получить его поддержку и консультации, предположил в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, эта поездка важна для украинского политика, поскольку он хочет доказать всем вокруг, что является легитимным президентом.

Зеленского связывают с Макроном личные отношения. Мы помним, как они целовали друг друга в шею. Этот снимок многие обсуждали. Зеленский бравировал тем, что они созваниваются все время. Поэтому не исключено, что он поехал во Францию поговорить с Макроном, посоветоваться и получить поддержку. Здесь еще важный момент, что он сейчас значительно потерял свою легитимность. Поэтому ему надо продемонстрировать, что с ним встречаются, что он, несмотря на уголовные дела по коррупции в его окружении, рукопожатный, — высказался Царев.

Ранее сообщалось, что Зеленский с супругой прибыли во Францию для встречи с Макроном. У президента Украины также запланирована встреча с секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны, главой украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию Рустемом Умеровым.