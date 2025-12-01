День матери
01 декабря 2025 в 17:54

Уиткофф созвонился с Зеленским

RT: Зеленский провел телефонные переговоры с Уиткоффом

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник главы США Стив Уиткофф провели телефонный разговор, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на Елисейский дворец. Детали переговоров не приводятся.

Звонок состоялся, когда украинский лидер находился во Франции на встрече с президентом республики Эммануэлем Макроном. Как сообщали СМИ, целью визита Зеленского и его супруги Елены было обсуждение текущей ситуации вокруг украинского конфликта, условий достижения прочного мира и координация действий с европейскими союзниками.

Кроме того, в ходе встречи в Париже Зеленский и Макрон провели совместные переговоры с рядом ключевых фигур: премьер-министром Великобритании Киром Стармером, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Зеленский может встретиться со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом в необычном месте — в Ирландии. Уиткофф остановится в Дублине на дозаправку по пути в Москву, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря.

