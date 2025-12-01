Зеленский встретится с Уиткоффом в необычном месте Зеленский встретится с Уиткоффом и Умеровым в Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом в Ирландии 2 декабря, передает AFP со ссылкой на источник. Там также будет присутствовать секретарь СНБО Рустем Умеров, назначенный главой делегации от Киева на переговорах с Россией.

Как предполагается, Зеленский в Дублине встретится с президентом Кэтрин Коннолли, премьером Майклом Мартином и министром иностранных дел Хелен МакЭнти. Другие подробности переговоров главы Украины не приводятся.

Ранее сообщалось, что Украина и США во Флориде обсудили вариант, при котором Киев фактически может потерять возможность вступить в НАТО. Речь идет о неформальных соглашениях, которые должны будут вырабатывать сами страны — участницы Альянса совместно с Москвой. Окончательного решения по этому вопросу нет.

Зеленский между тем заявил о наступлении «важных дней», которые могут принести значительные изменения. Глава государства после телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сообщил, что планирует продолжить контакты с главой Альянса в ближайшее время.