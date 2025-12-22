Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 03:15

Помощник Трампа оценил настрой России на перемирие с Украиной

Уиткофф считает, что Россия в полной мере настроена на перемирие с Украиной

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: kremlin.ru
Россия действительно намерена урегулировать ситуацию на Украине, написал на своей странице в социальной сети X специальный представитель президента США Стив Уиткофф. Его заявление прозвучало по итогам состоявшихся 20 и 21 декабря переговоров в Майами.

Россия по-прежнему в полной мере привержена достижению мира на Украине, — отметил политик.

С американской стороны в переговорах участвовали сам Уиткофф, зять президента США предприниматель Джаред Кушнер и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Российскую делегацию возглавлял специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее Дмитриев, комментируя ход консультаций, заявил журналистам, что дискуссии проходят конструктивно. Он также отметил, что так называемые разжигатели войны не смогли помешать проведению переговоров между Россией и США по украинскому урегулированию.

Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом.

Стив Уиткофф
переговоры
Украина
Майами
