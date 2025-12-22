«Убежден»: Путин высказался об укреплении связей стран СНГ

Сегодня страны Содружества Независимых Государств активно наращивают партнерство в самых разных областях, заявил на неформальном саммите СНГ президент России Владимир Путин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля. По мнению главы государства, это отвечает коренным интересам народов государств — участников организации.

В целом убежден, что наращивание партнерства в рамках СНГ в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран, — сказал российский лидер.

Путин также призвал страны СНГ бороться с фальсификацией истории. В частности, по мнению президента, нужно принять меры против искажения фактов о Великой Отечественной войне.

Кроме того, президент обратил внимание на то, что доля национальных валют при расчетах по коммерческим сделкам между странами СНГ сегодня превышает 96%. При участии предпринимателей реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в январе у Путина не будет спокойного графика. По его словам, точно такое же насыщенное расписание у президента и в конце этого года.