В Кремле отреагировали на отказ Алиева принять участие в саммите СНГ

В Кремле отреагировали на отказ Алиева принять участие в саммите СНГ Песков: отказ Алиева участвовать в саммите СНГ не стал неожиданностью для Кремля

Отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева посещать неформальный саммит СНГ не стал неожиданностью для Кремля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 22 декабря, передает РИА Новости.

Нет (не стало. — NEWS.ru), — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в администрации азербайджанского лидера объяснили, что Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ из-за плотного рабочего графика. Там напомнили, что Баку регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках Содружества. Так, 9–10 октября Алиев посетил заседание Совета глав государств СНГ, состоявшееся в Душанбе.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян присоединятся к неформальной встрече руководителей стран СНГ. Он уточнил, что в ходе двухдневного мероприятия президент РФ Владимир Путин проведет индивидуальные беседы со всеми присутствующими лидерами.