Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 14:21

В Кремле отреагировали на отказ Алиева принять участие в саммите СНГ

Песков: отказ Алиева участвовать в саммите СНГ не стал неожиданностью для Кремля

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева посещать неформальный саммит СНГ не стал неожиданностью для Кремля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 22 декабря, передает РИА Новости.

Нет (не стало. — NEWS.ru), — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в администрации азербайджанского лидера объяснили, что Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ из-за плотного рабочего графика. Там напомнили, что Баку регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках Содружества. Так, 9–10 октября Алиев посетил заседание Совета глав государств СНГ, состоявшееся в Душанбе.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян присоединятся к неформальной встрече руководителей стран СНГ. Он уточнил, что в ходе двухдневного мероприятия президент РФ Владимир Путин проведет индивидуальные беседы со всеми присутствующими лидерами.

саммиты
Азербайджан
Ильхам Алиев
Санкт-Петербург
Дмитрий Песков
Москва
СНГ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко причесал усы во время выступления Путина и попал на видео
Уиткоффа заподозрили в нарушении этики из-за заключенных с ОАЭ сделок
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненного сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.