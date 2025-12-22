Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 15:15

«Мадам Помпадур»: экс-депутат Рады оценил значимость Ермака после отставки

Экс-депутат Рады Олейник: Ермак продолжает сохранять свое влияние на Украине

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сохранил свое влияние в стране после отставки, предположил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Ермак в настоящее время может находиться на одном из охраняемых объектов.

Ермак сегодня превратился в мадам Помпадур, которая не имела должности, но у нее было огромное влияние. И сколько журналисты ни ищут Ермака, никто не может его найти. Все склонны к тому, что он находится на одном из охраняемых объектов. Легче было найти предпринимателя Тимура Миндича в Израиле, чем Ермака на Украине. И долгое неназначение на его должность говорит о том, что пока экс-глава офиса Зеленского не принял решение, кто юридически будет вместо него. Такие действия косвенно говорят о том, что Ермак свое влияние не потерял, — пояснил Олейник.

По мнению экс-депутата Рады, этому свидетельствует освобождение из-под ареста ряда фигурантов коррупционного дела по сомнительным залогам. Он добавил, что ключевые увольнения лиц из команды бывшего главы офиса президента пока не произошли.

Все, кто фигурировал в коррупционном скандале на Украине, вышли из-под ареста, за них были внесены залоги сомнительными фирмами. Это говорит, что общак действует, что своих не бросают. Я также пока не видел ключевых увольнений тех, которые связаны с экс-главой офиса Зеленского, — резюмировал Олейник.

Ранее сообщалось, что Ермак продолжает общаться с Зеленским и часто посещает его резиденцию в поселке Конча-Заспа под Киевом. По мнению украинских журналистов, экс-глава офиса президента страны, уволенный на фоне коррупционного скандала, на самом деле «никуда не ушел».

Андрей Ермак
Украина
Владимир Зеленский
коррупция
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году
Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря
Экономист раскрыл ключевой посыл Путина во время прямой линии
Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге»
Врач назвала неочевидные причины зябкости в ногах
«Список Пугачевой»: названы артисты, которых никогда не простит Примадонна
Раскрыто, кто может возглавить футбольный клуб «Динамо»
На Западе испугались противоспутникового оружия России
«Это будет максимум»: Лукашенко о количестве «Орешников» в Белоруссии
В зоне СВО погиб экс-корреспондент Lenta.ru
ЕС сделал Украине «заряженный подарок» перед Новым годом
Дед Мороз рассказал о своем самом сокровенном желании
Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев
Почему люди бегут из новостроек в «сталинки»: конец эпохи человейников?
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
«Геополитика»: депутат о целях терактов против генералов ВС России
Раскрыто, кто пережил кадровую чистку в офисе Зеленского
Рябков ответил на вопрос о реакции США на предложение России по ДСНВ
Умер известный детский композитор
«Маниакальная одержимость»: заместитель Лаврова обеспокоился «страхом» ЕС
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.