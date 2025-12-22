«Мадам Помпадур»: экс-депутат Рады оценил значимость Ермака после отставки

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сохранил свое влияние в стране после отставки, предположил в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Ермак в настоящее время может находиться на одном из охраняемых объектов.

Ермак сегодня превратился в мадам Помпадур, которая не имела должности, но у нее было огромное влияние. И сколько журналисты ни ищут Ермака, никто не может его найти. Все склонны к тому, что он находится на одном из охраняемых объектов. Легче было найти предпринимателя Тимура Миндича в Израиле, чем Ермака на Украине. И долгое неназначение на его должность говорит о том, что пока экс-глава офиса Зеленского не принял решение, кто юридически будет вместо него. Такие действия косвенно говорят о том, что Ермак свое влияние не потерял, — пояснил Олейник.

По мнению экс-депутата Рады, этому свидетельствует освобождение из-под ареста ряда фигурантов коррупционного дела по сомнительным залогам. Он добавил, что ключевые увольнения лиц из команды бывшего главы офиса президента пока не произошли.

Все, кто фигурировал в коррупционном скандале на Украине, вышли из-под ареста, за них были внесены залоги сомнительными фирмами. Это говорит, что общак действует, что своих не бросают. Я также пока не видел ключевых увольнений тех, которые связаны с экс-главой офиса Зеленского, — резюмировал Олейник.

Ранее сообщалось, что Ермак продолжает общаться с Зеленским и часто посещает его резиденцию в поселке Конча-Заспа под Киевом. По мнению украинских журналистов, экс-глава офиса президента страны, уволенный на фоне коррупционного скандала, на самом деле «никуда не ушел».