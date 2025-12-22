Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ

Доля национальных валют при расчетах по коммерческим сделкам между странами СНГ превышает 96%, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства привел такие данные на неформальном саммите СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге.

Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами Содружества уже превышает 96%, — констатировал российский лидер.

Путин добавил, что при участии предпринимателей из СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты. По словам президента, для обслуживания взаимных экономических операций между странами Содружества все активнее используются собственные, независимые от зарубежной банковской системы платежные инструменты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неформальный саммит глав государств СНГ начнется с краткой экскурсии по Государственному Эрмитажу. Представитель Кремля сообщил, что после этого участники обсудят прикладную повестку на неформальном завтраке.