Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 13:31

Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ

Путин: доля национальных валют в расчетах по сделкам в странах СНГ превышает 96%

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Доля национальных валют при расчетах по коммерческим сделкам между странами СНГ превышает 96%, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства привел такие данные на неформальном саммите СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге.

Доля национальных валют в расчетах по коммерческим сделкам между странами Содружества уже превышает 96%, — констатировал российский лидер.

Путин добавил, что при участии предпринимателей из СНГ реализуются крупные промышленные и инфраструктурные проекты. По словам президента, для обслуживания взаимных экономических операций между странами Содружества все активнее используются собственные, независимые от зарубежной банковской системы платежные инструменты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неформальный саммит глав государств СНГ начнется с краткой экскурсии по Государственному Эрмитажу. Представитель Кремля сообщил, что после этого участники обсудят прикладную повестку на неформальном завтраке.

СНГ
Владимир Путин
сделки
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уиткоффа заподозрили в нарушении этики из-за заключенных с ОАЭ сделок
«Прыжок в зиму»: идет мороз ниже –10, прогноз погоды в Москве на Новый год
Назначен новый руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи
Глава полиции Челябинска потерял работу
Роднина назвала причину проблем у Петросян на чемпионате России
Чекалин раскрыл, когда завершится процесс по делу о выводе средств за рубеж
Продюсер объяснил, почему Долиной не аплодировали на концерте
«Прижала в угол»: Товстик раскрыла, как узнала о романе мужа с Дибровой
Зеленский пообещал санкции гражданам Китая за поддержку СВО
Правозащитница перечислила плюсы и минусы оргзавоза мигрантов
В Евросоюзе рассказали, что необходимо для урегулирования на Украине
Москвичам рассказали о важных изменениях видеофиксации на дорогах
Евросоюз вторгся в российское правосудие
Дочь Юдашкина привела детей в Большой театр на «Щелкунчика»
«Единая Россия» отправила на СВО квадроциклы и квадрокоптеры
Россияне массово теряют зрение? Последствия гонконгского гриппа, детали
Боец СВО рассказал, как с пробитой головой спас тяжело раненного сослуживца
Эксперт назвала главную трудовую льготу для многодетных родителей
Медведчук объяснил, почему Зеленский заговорил о выборах
Власти поддержали ускоренную блокировку сайтов мошенников
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.