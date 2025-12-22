Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 15:13

Женщину из Колпино приговорили к семи годам тюрьмы за убийство дяди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Женщину из Колпино приговорили к семи годам тюремного заключения за убийство дяди, сообщает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу городских судов. Во время происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На момент слушания фигурантка дела частично признала вину. По ее версии, она готовила ужин, когда мужчина дернул ее за руку, она потеряла равновесие и случайно задела его ножом, — рассказали в ведомстве.

В материалах дела было указано, что ранение глубиной 18–20 см свидетельствуют о намеренном ударе. Данные также подтвердила экспертиза.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель Ленинградской области нанес ножевые ранения родным на фоне семейного конфликта. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Санкт-Петербург
убийства
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Аэрофлот» стал партнером финала фестиваля «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ»
Россиянам рассказали, как изменились цены на новостройки в 2025 году
Перехват БПЛА веревкой, зачистка Димитрова: новости СВО к вечеру 22 декабря
Экономист раскрыл ключевой посыл Путина во время прямой линии
Умер актер, снявшийся в «Брате» и «Бандитском Петербурге»
Врач назвала неочевидные причины зябкости в ногах
«Список Пугачевой»: названы артисты, которых никогда не простит Примадонна
Раскрыто, кто может возглавить футбольный клуб «Динамо»
На Западе испугались противоспутникового оружия России
«Это будет максимум»: Лукашенко о количестве «Орешников» в Белоруссии
В зоне СВО погиб экс-корреспондент Lenta.ru
ЕС сделал Украине «заряженный подарок» перед Новым годом
Дед Мороз рассказал о своем самом сокровенном желании
Доброволец «Ахмата» раскрыл, кто стравливает русских, чеченцев и украинцев
Почему люди бегут из новостроек в «сталинки»: конец эпохи человейников?
Оливье со свежими огурцами: хрустящий и свежий вариант любимого салата
«Геополитика»: депутат о целях терактов против генералов ВС России
Раскрыто, кто пережил кадровую чистку в офисе Зеленского
Рябков ответил на вопрос о реакции США на предложение России по ДСНВ
Умер известный детский композитор
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.