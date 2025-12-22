Женщину из Колпино приговорили к семи годам тюрьмы за убийство дяди

Женщину из Колпино приговорили к семи годам тюремного заключения за убийство дяди, сообщает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу городских судов. Во время происшествия она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На момент слушания фигурантка дела частично признала вину. По ее версии, она готовила ужин, когда мужчина дернул ее за руку, она потеряла равновесие и случайно задела его ножом, — рассказали в ведомстве.

В материалах дела было указано, что ранение глубиной 18–20 см свидетельствуют о намеренном ударе. Данные также подтвердила экспертиза.

