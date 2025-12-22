Новый год-2026
22 декабря 2025 в 16:42

Банки лишатся мгновенного доступа к «Цифровому профилю гражданина»

Эксперимент по подключению банков к цифровому профилю гражданина прекратят

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Банковское сообщество выступило против планов Минцифры перевести кредитные организации на подключение к сервису «Цифровой профиль гражданина» через систему межведомственного электронного взаимодействия вместо действующего API, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) к Банку России и аппарату кабмина. В НСФР считают, что предлагаемый переход на СМЭВ может привести к существенным технологическим и операционным рискам для банков.

В отличие от текущего API, который обеспечивает мгновенный онлайн-ответ, СМЭВ допускает задержки обработки запросов до нескольких часов. Это, по мнению участников рынка, угрожает стабильности ключевых процессов. Речь идет, в частности, о кредитовании, дистанционном банковском обслуживании и процедурах проверки клиентов.

Кроме того, в НСФР указали, что даже крупным банкам потребуется не менее 106 рабочих дней на техническое переподключение, тогда как для небольших кредитных организаций этот срок может достигать 250 рабочих дней. В связи с этим в совете назвали установленную дату перехода — 2 февраля 2026 года — нереалистичной.

Банки обращаются к этому сервису для получения персональных данных граждан при выдаче и сопровождении кредитов. <…> при подключении по СМЭВ задержка ответа может составлять от минуты до нескольких часов, — отметил глава НСФР Андрей Емелин.

Ранее сообщалось, что российские банки на фоне увеличения числа мошеннических действий начали запрашивать у клиентов родственную связь с человеком, которому планируется перевести большую сумму денег. Сначала операция временно блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник финансово-кредитной организации.

