Банки лишатся мгновенного доступа к «Цифровому профилю гражданина»

Банковское сообщество выступило против планов Минцифры перевести кредитные организации на подключение к сервису «Цифровой профиль гражданина» через систему межведомственного электронного взаимодействия вместо действующего API, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) к Банку России и аппарату кабмина. В НСФР считают, что предлагаемый переход на СМЭВ может привести к существенным технологическим и операционным рискам для банков.

В отличие от текущего API, который обеспечивает мгновенный онлайн-ответ, СМЭВ допускает задержки обработки запросов до нескольких часов. Это, по мнению участников рынка, угрожает стабильности ключевых процессов. Речь идет, в частности, о кредитовании, дистанционном банковском обслуживании и процедурах проверки клиентов.

Кроме того, в НСФР указали, что даже крупным банкам потребуется не менее 106 рабочих дней на техническое переподключение, тогда как для небольших кредитных организаций этот срок может достигать 250 рабочих дней. В связи с этим в совете назвали установленную дату перехода — 2 февраля 2026 года — нереалистичной.

Банки обращаются к этому сервису для получения персональных данных граждан при выдаче и сопровождении кредитов. <…> при подключении по СМЭВ задержка ответа может составлять от минуты до нескольких часов, — отметил глава НСФР Андрей Емелин.

