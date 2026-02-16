Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 19:22

«Временная мера»: энергетик о поставках нефти в Венгрию через Хорватию

Энергетик Юшков: поставки нефти в Венгрию через Хорватию будут временной мерой

Возможные поставки нефти в Венгрию и Словакию через Хорватию станут временной мерой, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. При этом он отметил, что получение российских углеводородов через нефтепровод «Дружба» выгоднее для этих стран.

Венгры и словаки хотят получить любую нефть, чтобы нефтеперерабатывающие предприятия были загружены и чтобы было топливо от своих НПЗ. Это воспринимается как некая временная мера, чтобы не допустить топливного кризиса. То есть, возможно, будет произведено буквально несколько отгрузок. А дальше они ждут, что восстановится нормальная работа нефтепровода «Дружба», и они смогут нормально получать уже российскую нефть, поскольку это для них дешевле и более эффективно, — объяснил Юшков.

Собеседник напомнил, что Хорватия может принимать нефть как танкерами, так и трубопроводным транспортом. Однако он добавил, что санкции, вероятно, помешают поставкам российских углеводородов в Венгрию и Словакию таким образом.

В Хорватию могут приходить танкеры, и из Хорватии идут нефтепроводы: один из порта уходит в Сербию, а другой — как раз идет в Венгрию и Словакию. Однако танкерами нельзя принимать российскую нефть: с 5 декабря 2022 года запрещено морским транспортом импортировать российскую нефть в страны Евросоюза. Поэтому Хорватия российскую нефть 100% не примет, поскольку это запрещено санкциями, — резюмировал Юшков.

Ранее Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой открыть Адриатический трубопровод для поставок российской нефти. Причиной стала блокада транзита по «Дружбе» со стороны Украины

«Временная мера»: энергетик о поставках нефти в Венгрию через Хорватию
