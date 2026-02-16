Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыт средний размер потребкредита в России

Средний размер потребкредита в России вырос почти на 25%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Средний размер выданных потребительских кредитов в России в январе вырос на 24,9% в годовом выражении и составил 150,8 тыс. рублей, следует из пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В бюро отметили, что в январе прошлого года банки выдавали в среднем 120,7 тыс. рублей.

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 150,8 тысячи рублей, — говорится в релизе.

В НБКИ указали, что в конце 2024 — начале 2025 года средний размер потребительского кредита находился на минимальных значениях. Бюро связало эту динамику с ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка, который ввел макропруденциальные ограничения, включая меры по показателю долговой нагрузки, для охлаждения кредитного рынка.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что ипотечное кредитование станет по-настоящему доступным для широких слоев населения только после устойчивого замедления инфляции. По ее словам, это является важнейшим фактором.

