Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 19:28

Горнолыжник спрятался в лесу после падения на Олимпиаде

Норвежский горнолыжник Макграт спрятался в лесу после падения в слаломе

Атле Ли Макграт на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Атле Ли Макграт на XXV зимних Олимпийских играх в Милане Фото: Vegard GrÃƒËœTt/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт покинул трассу и ушел в лес после падения во втором заезде соревнований по слалому. После первой попытки спортсмен возглавлял турнирную таблицу, однако во втором заезде допустил ошибку и оказался на земле.

Поднявшись, Макграт не стал сразу продолжать выступление, а направился в сторону леса, окружающего склон. Сотрудники трассы проследовали за ним, но не стали вмешиваться. Спустя некоторое время норвежец самостоятельно вернулся к подножию, пересек финишную черту и поднял кулак вверх.

Победу в олимпийском слаломе одержал швейцарец Лоик Мейяр. Второе место занял австриец Фабио Гштрайн, бронзу завоевал еще один представитель Норвегии — Хенрик Кристофферсен.

Ранее двукратный чемпион ОИ Александр Кожевников назвал «обглоданными» Олимпийские игры — 2026 в Италии. По его словам, соревнования не заслуживают внимания из-за отсутствия российской сборной. Хоккеист добавил, что не за кого болеть и не на кого тратить эмоции.

До этого российский горнолыжник Семен Ефимов не смог финишировать в слаломе на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен допустил наезд на ворота, после чего упал и завершил выступление досрочно.

спортсмены
Олимпиада
Норвегия
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокурор потребовал наказать родственников террориста из «Крокуса»
«Делятся с ними едой»: Кадыров рассказал об одном открытии пленных ВСУ
Стало известно, как ВС России ответят на удары по Брянску и Белгороду
В Росси могут появиться новые алкотестеры
Импорт на маркетплейсах могут обложить налогом
Пленный боец ВСУ пожаловался на жизнь без воды и отдыха
Экс-солист Quest Pistols распрощался со своим авто из-за пьяной езды
ВС РФ разнесли груз НАТО в Одессе, позор Мерца и Макрона: что будет дальше
Староверы позвали МЧС на помощь, а потом передумали спасаться
Военэксперт назвал главную проблему «полков смерти» ВСУ
10-балльные пробки в Москве 16 февраля: причины, когда кончится снегопад
Тимошенко вернут часть арестованного имущества
Любимая соцсеть политиков «приказала долго жить»
Украина получила 4,4 млн снарядов от Чехии
Развожаев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников в Севастополе
Олимпиада в Италии отметилась историческим событием
Названо условие, при котором Зеленскому могут вручить подозрение
48 часов ада: душитель два дня насиловал девушку до обмороков
Оттенки покоя: почему нейтральная палитра помогает быстрее засыпать
Горнолыжник спрятался в лесу после падения на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.