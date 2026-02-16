Горнолыжник спрятался в лесу после падения на Олимпиаде

Атле Ли Макграт на XXV зимних Олимпийских играх в Милане

Горнолыжник спрятался в лесу после падения на Олимпиаде Норвежский горнолыжник Макграт спрятался в лесу после падения в слаломе

Норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт покинул трассу и ушел в лес после падения во втором заезде соревнований по слалому. После первой попытки спортсмен возглавлял турнирную таблицу, однако во втором заезде допустил ошибку и оказался на земле.

Поднявшись, Макграт не стал сразу продолжать выступление, а направился в сторону леса, окружающего склон. Сотрудники трассы проследовали за ним, но не стали вмешиваться. Спустя некоторое время норвежец самостоятельно вернулся к подножию, пересек финишную черту и поднял кулак вверх.

Победу в олимпийском слаломе одержал швейцарец Лоик Мейяр. Второе место занял австриец Фабио Гштрайн, бронзу завоевал еще один представитель Норвегии — Хенрик Кристофферсен.

Ранее двукратный чемпион ОИ Александр Кожевников назвал «обглоданными» Олимпийские игры — 2026 в Италии. По его словам, соревнования не заслуживают внимания из-за отсутствия российской сборной. Хоккеист добавил, что не за кого болеть и не на кого тратить эмоции.

До этого российский горнолыжник Семен Ефимов не смог финишировать в слаломе на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсмен допустил наезд на ворота, после чего упал и завершил выступление досрочно.