Российский горнолыжник Ефимов сошел с дистанции на ОИ-2026

Российский горнолыжник Семен Ефимов не смог финишировать в слаломе на Олимпийских играх-2026 в Италии, передает «Чемпионат». Спортсмен допустил наезд на ворота, после чего упал и завершил выступление досрочно. Кроме того, помешала непогода — сильный снегопад.

Вместе с Ефимовым дистанцию не преодолели еще 23 участника, включая олимпийского чемпиона Лукаса Бротена из Бразилии. Лидером после первой попытки стал норвежец Атле Ли Макграт, за ним следуют швейцарец Лоик Мейар и австриец Фабио Гштрайн.

До этого появилась информация, что российская шорт-трекистка Алена Крылова завершила выступление на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-2026, заняв пятое место в полуфинальном забеге. Спортсменка потеряла равновесие на одном из поворотов и упала, лишившись шансов на выход в финал.

Тем временем трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян впервые вышла на первую тренировку олимпийского турнира в Италии. Спортсменка появилась на льду в сопровождении тренера-хореографа Даниила Глейхенгауза.