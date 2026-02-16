«Обглоданная Олимпиада»: известный хоккеист раскритиковал ОИ в Италии

Олимпийские игры — 2026 являются «обглоданными» без полноценного участия российских спортсменов, заявил NEWS.ru двукратный чемпион ОИ Александр Кожевников. Он добавил, что за этих Играх не за кого болеть и не на кого тратить эмоции.

Не за кого болеть. На кого эмоции тратить? Не понимаю. 13 человек всего поехало. Это обглоданные Олимпийские игры, — сказал Кожевников.

Ранее легендарный канадский хоккеист Фил Эспозито резко осудил отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2026. Он назвал отсутствие российских атлетов на турнире большой потерей для мирового спорта. Эспозито отметил, что без участия сильнейших игроков соревнование нельзя считать по-настоящему легитимным и значимым.

Мнение легендарного канадца разделяет и американский нападающий казанского «Ак Барса» Александр Хмелевски. Он считает, что Олимпиада-2026 не может считаться полноценной без участия российских хоккеистов. По его словам, Россия всегда привозит на турнир сильнейший состав и показывает красивый хоккей.