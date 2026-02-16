Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 19:32

Олимпиада в Италии отметилась историческим событием

Мать и сын впервые в истории выступили на одной зимней Олимпиаде

Фото: Christoph Sator/dpa/Global Look Press
Олимпийские игры в Италии вписали уникальную страницу в историю спорта: впервые в зимних соревнованиях одновременно участвовали мать и сын, сообщает «Чемпионат». 46-летняя горнолыжница из Мексики Сара Шлепер вышла на старт вместе с 18-летним Лассе Гахиолой.

Шлепер выступала в гигантском слаломе, но не смогла пройти квалификацию в супергиганте. Ее сын пробовал силы в слаломе и гигантском слаломе. Для спортсменки эти Игры стали уже седьмыми в карьере — абсолютный рекорд среди горнолыжниц.

Помимо этого, 19 февраля Саре исполнится 47 лет, что делает ее самой возрастной участницей олимпийских соревнований по горнолыжному спорту за всю историю.

Ранее норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт покинул трассу и ушел в лес после падения во втором заезде соревнований по слалому. После первой попытки спортсмен возглавлял турнирную таблицу, однако во втором заезде допустил ошибку и оказался на земле. Спустя некоторое время норвежец самостоятельно вернулся к подножию, пересек финишную черту и поднял кулак вверх.

Олимпиада
матери
сыновья
семьи
выступления
