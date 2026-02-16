Олимпиада в Италии отметилась историческим событием Мать и сын впервые в истории выступили на одной зимней Олимпиаде

Олимпийские игры в Италии вписали уникальную страницу в историю спорта: впервые в зимних соревнованиях одновременно участвовали мать и сын, сообщает «Чемпионат». 46-летняя горнолыжница из Мексики Сара Шлепер вышла на старт вместе с 18-летним Лассе Гахиолой.

Шлепер выступала в гигантском слаломе, но не смогла пройти квалификацию в супергиганте. Ее сын пробовал силы в слаломе и гигантском слаломе. Для спортсменки эти Игры стали уже седьмыми в карьере — абсолютный рекорд среди горнолыжниц.

Помимо этого, 19 февраля Саре исполнится 47 лет, что делает ее самой возрастной участницей олимпийских соревнований по горнолыжному спорту за всю историю.

