Украинские «полки смерти» не смогут сдержать наступление ВС РФ, потому что им не хватает профессионалов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. Так он прокомментировал информацию о выводе подразделений 225-го отдельного штурмового полка ВСУ из Сумской области из-за больших потерь.

У «полков смерти» ничего не получится – им не хватает профессионалов из-за больших потерь. Зеленский утверждает, что Украина потеряла 50 тысяч военных, а на самом деле речь идет о полумиллионе, если не миллионе выбывших из строя, — пояснил собеседник.

По его мнению, с этим связаны и участившиеся попытки ВСУ ударить по мирным городам и объектам инфраструктуры в России.

Это показательный момент, потому что ничего другого ВСУ сделать уже не могут, — добавил Дандыкин.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что подразделения 225-го полка ВСУ, известного как «полк смерти», понесли критические потери в Сумской области и были вынуждены отступить. По словам Алаудинова, бойцы «Ахмата» и 15-го танкового полка группировки «Север» изолировали, а затем практически полностью уничтожили элитное подразделение украинской армии.