Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 19:56

Военэксперт назвал главную проблему «полков смерти» ВСУ

Военэксперт Дандыкин: в полках смерти ВСУ закончились профессионалы

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские «полки смерти» не смогут сдержать наступление ВС РФ, потому что им не хватает профессионалов, выразил мнение в беседе с NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. Так он прокомментировал информацию о выводе подразделений 225-го отдельного штурмового полка ВСУ из Сумской области из-за больших потерь.

У «полков смерти» ничего не получится – им не хватает профессионалов из-за больших потерь. Зеленский утверждает, что Украина потеряла 50 тысяч военных, а на самом деле речь идет о полумиллионе, если не миллионе выбывших из строя, — пояснил собеседник.

По его мнению, с этим связаны и участившиеся попытки ВСУ ударить по мирным городам и объектам инфраструктуры в России.

Это показательный момент, потому что ничего другого ВСУ сделать уже не могут, — добавил Дандыкин.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что подразделения 225-го полка ВСУ, известного как «полк смерти», понесли критические потери в Сумской области и были вынуждены отступить. По словам Алаудинова, бойцы «Ахмата» и 15-го танкового полка группировки «Север» изолировали, а затем практически полностью уничтожили элитное подразделение украинской армии.

СВО
Украина
ВСУ
потери ВСУ
Павел Воробьев
П. Воробьев
Михаил Чернов
М. Чернов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВС России ответят на удары по Брянску и Белгороду
В Росси могут появиться новые алкотестеры
Импорт на маркетплейсах могут обложить налогом
Пленный боец ВСУ пожаловался на жизнь без воды и отдыха
Экс-солист Quest Pistols распрощался со своим авто из-за пьяной езды
ВС РФ разнесли груз НАТО в Одессе, позор Мерца и Макрона: что будет дальше
Староверы позвали МЧС на помощь, а потом передумали спасаться
Военэксперт назвал главную проблему «полков смерти» ВСУ
10-балльные пробки в Москве 16 февраля: причины, когда кончится снегопад
Тимошенко вернут часть арестованного имущества
Любимая соцсеть политиков «приказала долго жить»
Украина получила 4,4 млн снарядов от Чехии
Развожаев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников в Севастополе
Олимпиада в Италии отметилась историческим событием
Названо условие, при котором Зеленскому могут вручить подозрение
48 часов ада: душитель два дня насиловал девушку до обмороков
Оттенки покоя: почему нейтральная палитра помогает быстрее засыпать
Горнолыжник спрятался в лесу после падения на Олимпиаде
Трое детей остались сиротами после трагедии в Новой Москве
«Временная мера»: энергетик о поставках нефти в Венгрию через Хорватию
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.