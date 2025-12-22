В Калининграде раскрыли убийство трех женщин спустя 26 лет СК заявил о раскрытии убийств трех родственниц в 1999 году в Калининграде

Убийство трех женщин, совершенное в Калининграде в 1999 году, удалось раскрыть, заявили в СК РФ. В ведомстве заверили, что не прекращали расследование, несмотря на то, что прошло уже много времени с момента совершения преступления.

Жертвы были обнаружены 26 мая 1999 года в одной из квартир Калининграда. Это были 82-летняя пенсионерка, ее 51-летняя дочь и 21-летняя внучка, которая училась в одном из местных учебных заведений. Тело 51-летней женщины было связано, ее шея была изрезана. Колото-резаные раны были найдены и на теле студентки. Пожилую женщину забили до смерти. Из квартиры преступник похитил крупную сумму — $18 тыс. (по текущему курсу 1,4 млн рублей).

Подозреваемый, которому на момент преступления был 21 год, учился вместе с убитой студенткой. Он знал, что ее отец работает капитаном дальнего плавания, и предполагал, что в квартире девушки может находиться значительная сумма.

