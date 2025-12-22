Starlink придет конец? Что известно о «новом оружии РФ», переполох в НАТО

Россия может разрабатывать новое оружие против спутниковых систем связи, пишут западные СМИ. Что известно, правда ли Starlink придет конец, почему начался переполох в НАТО?

Что известно о «новом оружии РФ»

Associated Press (AP) пишет, что новое оружие, которое якобы разрабатывает Россия, способно глушить спутниковую систему Starlink, которая активно используется украинской армией в зоне спецоперации.

Издание со ссылкой на «засекреченные материалы западных разведок» утверждает, что концепция «нового оружия РФ» основывается на создании помех для работы системы на орбите.

«На орбите могут быть распылены сотни тысяч мельчайших частиц, способных выводить из строя спутники и одновременно воздействовать на несколько аппаратов», — говорится в публикации.

При этом, как утверждается в материале, существует риск нанести серьезный ущерб другим орбитальным системам.

Россия, пишет AP, рассматривает Starlink как значительный фактор в противостоянии с Западом в общем и Украиной в частности: ВСУ применяют систему в качестве основного средства связи.

«Переполох в НАТО поднялся не на шутку — значит, есть повод для „тряски“», «Starlink придет конец, они уже один спутник потеряли», «ВСУ лишатся единственного преимущества», — пишут пользователи Сети.

Что произошло со спутником Starlink на орбите

Космическая компания SpaceX накануне сообщила о потере управления одним из спутников Starlink в результате возникшей аномалии. Связь с аппаратом, находившимся на высоте 418 километров, была утрачена, и он стал неконтролируемым.

Согласно данным Starlink, инцидент произошел 17 декабря с аппаратом Starlink-35956. В результате аномалии произошел выброс газов из топливного бака, что привело к значительному сокращению его орбиты примерно на четыре километра.

Представители SpaceX отметили, что спутник остается в основном целым, продолжает вращаться и вскоре войдет в атмосферу Земли, где полностью сгорит в течение нескольких недель. Инженеры компании уже проанализировали траекторию его спуска и заверили, что аппарат не угрожает экипажу Международной космической станции (МКС). Спутник был запущен 23 ноября 2025 года.

В заключение в SpaceX подчеркнули, что активно координируют свои действия с Космическими силами США и NASA. Компания заявила о своей приверженности обеспечению безопасности в космосе.

Что Путин сказал об оружии в космосе

Россия выступает против размещения любого оружия в космическом пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией.

Он пояснил, что Москва последовательно выступает за то, чтобы космическое пространство оставалось сферой мирного использования.

Кто ведет «звездные войны» на орбите

Технологическое соперничество США и Китая перешло на космическую орбиту, где взаимные маневры спутников двух стран стали настолько частыми, что их теперь называют «орбитальными боями», пишет The Washington Post.

По словам аналитиков, которые приводит издание, большинство подобных инцидентов имеют разведывательный характер. Спутники обеих держав скрытно сближаются, чтобы сфотографировать аппараты противника, изучить их оборудование и возможности. Они перехватывают сигналы и прослушивают связь между космосом и Землей. Некоторые системы способны также глушить эти сигналы или создавать помехи для аппаратов, отвечающих за предупреждение о ракетных пусках, разведку и навигацию.

