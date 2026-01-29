В России может исчезнуть деревня-призрак

Власти Новосибирской области предложили ликвидировать деревню Новоселье, входящую в Ояшинский сельсовет Болотнинского района, передает NGS.RU. Инициативу поддержали депутаты на сессии регионального заксобрания в первом чтении.

Как пояснили в администрации, деревня существует без жителей с 1988 года. Глава сельсовета Жанна Чуфарова заявила, что у населенного пункта нет потенциала для восстановления. Депутаты согласились с ее доводами. Издание напомнило, что за два года в Новосибирской области упразднили пять деревень, четыре поселка и еще один населенный пункт.

Летом 2025 года известный испанский курорт Бенидорм превратился в практически безлюдный город. Причина такого положения заключается в массовых протестах местных жителей, которые на протяжении последних лет выражали недовольство чрезмерным наплывом туристов.

До этого Китай столкнулся с феноменом городов-призраков. По словам историка Станислава Аманова, причина их появления имеет экономическую природу и не связана с мистикой.