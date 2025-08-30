Ненависть жителей к туристам превратила курорт в город-призрак

Известный испанский курорт Бенидорм этим летом превратился в практически безлюдный город, сообщает Daily Mail. Причина такого положения заключается в массовых протестах местных жителей, которые на протяжении последних лет выражали недовольство чрезмерным наплывом туристов. Они также открыто призывали иностранцев не приезжать в город.

Еще недавно этот город являлся одним из наиболее популярных туристических центров Испании, привлекавших путешественников со всего мира. Теперь отдыхающие в соцсетях отмечают, что дневные улицы города выглядят пустынными, хотя ночная жизнь сохраняет определенную активность. Местные предприниматели и работники туристической сферы выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией и ее экономическими последствиями для региона.

Ранее стало известно, что россиянка уже три месяца испытывает последствия лихорадки чикунгунья, которой она заразилась во время поездки на Шри-Ланку. Инфицирование вирусом произошло еще в мае 2025 года. Местные медицинские работники пытались скрыть настоящий диагноз, убеждая женщину, что у нее обычная простуда.

До этого консульство Словакии возобновило прием заявок на туристические визы от граждан России. Государство прекратило выдачу виз осенью 2022 года, и практически три года документы принимались только от родственников граждан ЕС, обладателей вида на жительство и работников определенных сфер деятельности.