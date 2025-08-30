День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 18:31

Ненависть жителей к туристам превратила курорт в город-призрак

DM: испанский курорт Бенидорм пустует из-за ненависти местных к туристам

Пляж в Бенидорме Пляж в Бенидорме Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный испанский курорт Бенидорм этим летом превратился в практически безлюдный город, сообщает Daily Mail. Причина такого положения заключается в массовых протестах местных жителей, которые на протяжении последних лет выражали недовольство чрезмерным наплывом туристов. Они также открыто призывали иностранцев не приезжать в город.

Еще недавно этот город являлся одним из наиболее популярных туристических центров Испании, привлекавших путешественников со всего мира. Теперь отдыхающие в соцсетях отмечают, что дневные улицы города выглядят пустынными, хотя ночная жизнь сохраняет определенную активность. Местные предприниматели и работники туристической сферы выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией и ее экономическими последствиями для региона.

Ранее стало известно, что россиянка уже три месяца испытывает последствия лихорадки чикунгунья, которой она заразилась во время поездки на Шри-Ланку. Инфицирование вирусом произошло еще в мае 2025 года. Местные медицинские работники пытались скрыть настоящий диагноз, убеждая женщину, что у нее обычная простуда.

До этого консульство Словакии возобновило прием заявок на туристические визы от граждан России. Государство прекратило выдачу виз осенью 2022 года, и практически три года документы принимались только от родственников граждан ЕС, обладателей вида на жительство и работников определенных сфер деятельности.

Испания
курорты
туризм
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Течение Рейна унесло жизнь культового артиста
Украинские радикалы заявили о причастности к убийству Парубия
Стало известно, почему китайцы ищут русских жен
Захарова назвала тех, на кого повесят убийство Парубия
«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины
В клинику жены экс-нападающего сборной России ворвалось «приведение»
Белоусов проинспектировал Военный университет имени Невского
Зеленский рассказал первые подробности убийства Парубия
Трамп раскрыл вероятность саммита России, США и Украины
Трамп раскрыл, какие страны будут гарантировать Украине безопасность
В Египте погибли люди при ЧП на железной дороге
Верблюд парализовал движение автомобилей на юге России
«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» всухую
Подростки-зацеперы напали на водительницу трамвая из-за замечания
Белый дом заподозрил Европу в срыве переговоров по Украине
Получившему страшный удар током подростку пришлось отрезать руку
Посетительница «Крокуса» вспомнила, как муж спас ее во время теракта
Европейским министрам вручили ручки из украинских гильз
ВС России выровняли линию фронта на границе ДНР и Днепропетровской области
В Раде объяснили, о чем свидетельствует убийство Парубия
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.