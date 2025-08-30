Экзотический отдых обернулся для россиянки кошмаром и трехмесячной болезнью

Гражданка России уже три месяца страдает от последствий лихорадки чикунгунья, которой она заразилась во время пребывания на Шри-Ланке, сообщает Telegram-канал SHOT. Выяснилось, что заражение вирусом произошло еще в мае 2025 года. Местные врачи пытались скрыть диагноз и убеждали женщину, что у нее обычная простуда.
Однако симптомы свидетельствовали об обратном: в первые дни заболевания у пациентки начались интенсивные боли во всех суставах, затруднявшие передвижение, после чего поднялась температура до 39–40 градусов. Подтвердить диагноз чикунгуньи смог только врач частной клиники, которого женщина вызвала самостоятельно.
Вернувшись в Россию, она пыталась самостоятельно завершить лечение. Однако спустя три месяца продолжает испытывать осложнения: каждое утро у нее болят суставы и наблюдается значительное ослабление иммунитета.
Ранее эпидемиолог Владимир Никифоров говорил, что завезенный в Россию случай лихорадки чикунгунья не представляет угрозы для населения страны. По его словам, возможность эпидемии полностью исключена, поскольку заболевание не передается воздушно-капельным путем. Эксперт пояснил, что для распространения лихорадки чикунгунья требуются специфические переносчики — комары. Он также добавил, что данное заболевание не относится к категории тяжелых смертельных инфекций.