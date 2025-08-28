Словакия возобновила прием заявок на туристические визы от россиян

Консульство Словакии вновь начало принимать заявки на получение туристических виз от граждан России, сообщили в визовом центре европейской страны BLS International. Государство прекратило выдавать визы осенью 2022 года. Практически три года документы принимались исключительно от родственников граждан стран Евросоюза и обладателей ВНЖ, а также работников из ряда сфер.

Консульство Словакии в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма, — говорится в публикации.

