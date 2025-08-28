День знаний — 2025
Словакия возобновила прием заявок на туристические визы от россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Консульство Словакии вновь начало принимать заявки на получение туристических виз от граждан России, сообщили в визовом центре европейской страны BLS International. Государство прекратило выдавать визы осенью 2022 года. Практически три года документы принимались исключительно от родственников граждан стран Евросоюза и обладателей ВНЖ, а также работников из ряда сфер.

Консульство Словакии в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма, — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что правительство США под руководством американского лидера Дональда Трампа начало масштабную проверку более 55 млн иностранцев. Целью проверки является выявление нарушений миграционного законодательства.

До этого исследование показало, что в восточных районах Финляндии, граничащих с Россией, наблюдается концентрация регионального пессимизма. Среди причин — потеря приграничных связей после закрытия границы с Россией. Помимо этого, на настроения влияют сокращение численности населения, отток молодежи и закрытие социальных сервисов.

