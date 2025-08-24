Закрытая граница с Россией лишила финнов веры в будущее Sitra: часть Финляндии погружается в пессимизм из-за разрыва с Россией

В восточных районах Финляндии, граничащих с Россией, наблюдается концентрация регионального пессимизма, говорится в исследовании института Sitra под названием «Барометр будущего». Среди причин — потеря приграничных связей после закрытия границы с РФ.

Помимо этого, на настроения влияют сокращение численности населения, отток молодежи и закрытие социальных сервисов. Например, в одном из регионов почти половина опрошенных уверены, что будущее их муниципалитета окажется хуже настоящего. В Похьейс-Карьяла и Кюменлааксо доля таких респондентов превышает 40%.

Для изменения сложившейся ситуации эксперты предлагают пять ключевых мер. В их число входит создание особых экономических зон, привлечение «зеленых» инвестиций в энергетику и водородную промышленность, развитие туризма в Озерном крае по аналогии с Лапландией.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб говорил, что отношения между его страной и Россией начнут восстанавливаться после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что географическое соседство обязывает Хельсинки учитывать интересы Москвы. Глава государства также подчеркнул, что у двух стран существует общая историческая связь, которая неизбежно определит их будущее взаимодействие.