Более 55 млн обладателей американских виз подвергнутся проверке

22 августа 2025 в 01:01

AP: команда Трампа проверит 55 млн обладателей виз США на нарушения закона

Фото: Omar Martinez/dpa/Global Look Press

Правительство США под руководством американского лидера Дональда Трампа начало масштабную проверку более 55 млн иностранцев, имеющих визы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальные источники. Целью проверки является выявление нарушений миграционного законодательства.

Государственный департамент готов аннулировать визы при нескольких условиях, — указано в сообщении.

Согласно заявлению Госдепа, визы будут аннулированы при обнаружении любых признаков нелегального пребывания, угрозы общественной безопасности или связей с террористической деятельностью. Это решение продолжает жесткую миграционную политику администрации Трампа, которая ранее уже ввела ряд ограничительных мер.

В июне 2025 года Министерство внутренней безопасности США уже аннулировало сотни тысяч разрешений на проживание и работу, обязав соответствующих мигрантов покинуть страну. Кроме того, администрация ввела полный запрет на въезд для граждан 12 стран и частичные ограничения для жителей еще семи государств.

Ранее американист, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев заявил, что внутри США депортация украинских беженцев воспримется большей частью населения как адекватная мера. По его словам, люди устали от наплыва мигрантов.

