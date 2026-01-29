Эрнст рассказал, как технологии влияют на потребление ТВ-контента молодежью

Молодое поколение предпочитает потреблять контент через различные платформы, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст во время круглого стола на тему «Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, телевидение старается не отставать и тоже выпускает большое количество материала.
Как раз Институт развития интернета развивает подростковое и юношеское вещание в той форме, в которой им (молодому поколению. — NEWS.ru) удобно потреблять [контент]. Они точно смотрят тогда, когда им это удобно, на чем им удобно. Поэтому и платформы, Институт развития интернета в данном случае, первые игроки в этой истории. Но мы тоже производим достаточно много контента, — сказал Эрнст.
Ранее гендиректор Первого канала рассказал, что закон о запрете рекламы едва не сгубил детское телевидение в России. По его словам, представители телевизионной отрасли пытались убедить депутатов не принимать законопроект, но к ним не прислушались. В итоге многие детские передачи закрылись, а люди, которые их создавали, ушли из сферы.