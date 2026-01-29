Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 19:50

Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение

Эрнст: запрет рекламы едва не похоронил детское телевидение

Константин Эрнст Константин Эрнст Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Закон о запрете рекламы едва не сгубил детское телевидение в России, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст во время круглого стола на тему «Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, представители телевизионной отрасли пытались убедить депутатов не принимать законопроект.

Когда-то много лет назад <…> мы сидели на таком же круглом столе и убеждали думцев не принимать закон о запрете рекламы в детском телевидении. Мы говорили, что из этого идет экономика и детское телевидение загнется. Депутаты говорили: «Дети не должны видеть рекламу». Знаете, чем закончилось? Детское телевидение просто умерло, потому что его лишили экономической поддержки, — рассказал гендиректор Первого канала.

По словам Эрнста, потом уже с ВГТРК удалось создать популярный телеканал «Карусель». Тогда же, по воспоминаниям спикера, очень многие люди, которые снимали программы для детей, просто ушли из этой профессии.

Мы их потеряли, — подытожил Эрнст.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что зрители всегда недовольны отечественным кино. Он напомнил, что даже в СССР публика также постоянно жаловалась на «серые» картины. В подтверждение своих слов он упомянул низкую посещаемость кинотеатров.

Константин Эрнст
телевидение
Госдума
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
«Как ужи»: Лавров рассказал об уходе ООН от вопросов по Украине
В Китае призвали соблюдать три принципа в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.