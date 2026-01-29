Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение

Закон о запрете рекламы едва не сгубил детское телевидение в России, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст во время круглого стола на тему «Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, представители телевизионной отрасли пытались убедить депутатов не принимать законопроект.

Когда-то много лет назад <…> мы сидели на таком же круглом столе и убеждали думцев не принимать закон о запрете рекламы в детском телевидении. Мы говорили, что из этого идет экономика и детское телевидение загнется. Депутаты говорили: «Дети не должны видеть рекламу». Знаете, чем закончилось? Детское телевидение просто умерло, потому что его лишили экономической поддержки, — рассказал гендиректор Первого канала.

По словам Эрнста, потом уже с ВГТРК удалось создать популярный телеканал «Карусель». Тогда же, по воспоминаниям спикера, очень многие люди, которые снимали программы для детей, просто ушли из этой профессии.

Мы их потеряли, — подытожил Эрнст.

Ранее режиссер Карен Шахназаров заявил, что зрители всегда недовольны отечественным кино. Он напомнил, что даже в СССР публика также постоянно жаловалась на «серые» картины. В подтверждение своих слов он упомянул низкую посещаемость кинотеатров.