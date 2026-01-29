Зимняя Олимпиада — 2026
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории

Мединский: в учебниках истории ввели рубрики о святых и роли Церкви

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В новой гослинейке учебников истории появились специальные рубрики, подробно рассказывающие о святых и государствообразующей роли Церкви, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский на пленарном заседании XIV Рождественских парламентских встреч. Председатель Российского военного-исторического общества выразил готовность к продолжению этой работы, обратившись напрямую к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.

Мы впервые в специальных рубриках подробно рассказываем о выдающихся сынах и дочерях России, о святых, о деятелях церкви, об истории церкви, ее государствообразующей роли в нашей истории. Мы готовы, открыты к продолжению, ваше святейшество, этой работы, — сказал Мединский.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что все российские школы будут переведены на единые учебники. По его словам, правительство планирует завершить переход в течение трех-четырех лет. Он также отметил, что уже со следующего учебного года во всех школах появятся единые учебники истории. Речь идет о классах с 5 по 11. Помимо этого, готовятся единые учебники по русскому языку, литературе и естественно-научным предметам.

