Минпросвещения анонсировало переход всех школ на единые учебники Кравцов заявил, что в течение трех-четырех лет школы перейдут на единые учебники

Все российские школы будут переведены на единые учебники, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях. По его словам, правительство планирует завершить переход в течение трех-четырех лет, передает РИА Новости.

Мы планируем в течение трех-четырех лет перейти на единые государственные учебники по предметам школьной программы, — сказал Кравцов.

Он также отметил, что уже со следующего учебного года во всех школах появятся единые учебники истории. Речь идет о классах с 5 по 11. Помимо этого, готовятся единые учебники по русскому языку, литературе и естественно-научным предметам.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, что учебники новейшей истории России завершат упоминанием саммита на Аляске, где состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, современная история сложна, и анализ некоторых фактов требует времени.