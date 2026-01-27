Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 18:48

Минпросвещения анонсировало переход всех школ на единые учебники

Кравцов заявил, что в течение трех-четырех лет школы перейдут на единые учебники

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Все российские школы будут переведены на единые учебники, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях. По его словам, правительство планирует завершить переход в течение трех-четырех лет, передает РИА Новости.

Мы планируем в течение трех-четырех лет перейти на единые государственные учебники по предметам школьной программы, — сказал Кравцов.

Он также отметил, что уже со следующего учебного года во всех школах появятся единые учебники истории. Речь идет о классах с 5 по 11. Помимо этого, готовятся единые учебники по русскому языку, литературе и естественно-научным предметам.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков рассказал, что учебники новейшей истории России завершат упоминанием саммита на Аляске, где состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, современная история сложна, и анализ некоторых фактов требует времени.

