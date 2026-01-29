Зимняя Олимпиада — 2026
29 января 2026 в 19:45

В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине

Депутат Матвейчев: вопрос с принятием Украины в ЕС показал цинизм еврочиновников

Олег Матвейчев Олег Матвейчев Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Отказ Украине в принятии в ЕС со стороны некоторых стран-участниц показывает цинизм европейцев, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев. В то же время ситуация демонстрирует глупость властей Украины и части ее населения, добавил парламентарий.

Эта риторика, с одной стороны, показывает цинизм европейцев, а с другой — глупость властей Украины и некоторой части ее населения. Представьте картину: сидит Зеленский и говорит, что Украина защищает Европу, что они сражаются за нее, а европейские чиновники в ответ: «Нет, принять вас в ЕС мы не можем». При этом они охотно используют Украину: дают оружие и позволяют умирать дальше, но не берут в семью. Это абсолютный цинизм, — сказал Матвейчев.

Украинцы же, по его словам, продолжают «умирать за Европу» — по крайней мере, им так кажется.

С одной стороны — идиоты, с другой — абсолютные обманщики; этот симбиоз, похоже, их взаимно устраивает, — подчеркнул собеседник.

Ранее глава правительства Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не имеет шансов на быстрое вступление в Европейский союз. Он пояснил, что каждая страна-кандидат обязана в полном объеме выполнить Копенгагенские критерии. Этот процесс, как правило, занимает не один год.

