Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 января 2026 в 19:48

Врачи удалили органы женщине с синхронным раком

Врачи Калининградского онкоцентра спасли женщину с синхронным раком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Специалисты онкоцентра Калининградской области провели уникальную высокотехнологичную операцию 63-летней пациентке с синхронным раком яичников и почки, рассказали в региональном Минздраве. Злокачественные новообразования внушительных размеров — до 30 сантиметров в диаметре — были обнаружены во время профилактического осмотра.

Ситуация осложнялась сопутствующими патологиями: гипертонией с поражением сердца и асцитом. Врачи приняли решение о проведении одномоментного вмешательства силами двух хирургических бригад. Операция длилась три часа и проходила в два этапа. Сначала онкогинекологи провели радикальное удаление матки и яичников, после чего онкоурологи выполнили нефрэктомию — удаление пораженной левой почки.

И. о. главного врача онкоцентра Степан Миракян подчеркнул, что успех стал возможен благодаря мультидисциплинарному подходу. Пациентка уже выписана из стационара, а дальнейшая тактика, включая возможную лекарственную терапию, будет определена на повторном консилиуме по результатам гистологии.

Министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев добавил, что женщина не обращалась к гинекологу в течение 10 лет, что привело к запущенности процессов. Он подчеркнул важность регулярной диспансеризации.

Проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и комплексное обследование организма, так называемый чекап здоровья, необходимо регулярно, так как в них включены исследования, позволяющие на ранней стадии выявить многие серьезные заболевания, — высказался министр.

Ранее саратовские врачи удалили у молодой женщины опухоль размером с новорожденного. Об интересном медицинском случае рассказала акушер-гинеколог областной клинической больницы Саратова. Она уточнила, что операция стала уникальной в ее практике, но здоровью пациентки теперь ничего не угрожает.

онкология
врачи
операции
Калининградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Коми вскрылась масштабная коррупционная схема
Домодедово продали со второго раза: кто стал собственником, аукцион, цена
Стало известно, почему молодежь массово скупает жилье в Заполярье
Трамп сделал неожиданное заявление насчет переговоров по Украине
Шахназаров назвал условия появления качественных фильмов об СВО
В Херсонской области сообщили об уничтожении трех беспилотников
Исхудавшего краснокнижного орлана нашли в мешке на парковке
Мединский рассказал о новых рубриках в учебниках истории
Пулей по щеке: подростки едва не прострелили женщине голову
Раскол Европы добивает Украину, Греф раскрыл судьбу сберкнижек: что дальше
Высоцкая показала поклонникам, где живет вместе с приемной дочерью
Появились подробности смерти актера из «Полицейского с Рублевки»
Porsche, часы, вилла в Дубае: какой люкс нашли у «супервзяточника» из МВД
Эрнст рассказал, как в России едва не похоронили детское телевидение
Врачи удалили органы женщине с синхронным раком
В Госдуме раскрыли цинизм европейцев по отношению к Украине
Экипаж самолета чуть не оставил в аэропорту более 20 пассажиров
Ушел из жизни режиссер театра «Ленком»
Вор убежал из ювелирного магазина с двумя цепочками и попал на видео
Лавров указал на неадекватность Зеленского после слов об убийствах русских
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.