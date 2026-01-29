Врачи удалили органы женщине с синхронным раком

Специалисты онкоцентра Калининградской области провели уникальную высокотехнологичную операцию 63-летней пациентке с синхронным раком яичников и почки, рассказали в региональном Минздраве. Злокачественные новообразования внушительных размеров — до 30 сантиметров в диаметре — были обнаружены во время профилактического осмотра.

Ситуация осложнялась сопутствующими патологиями: гипертонией с поражением сердца и асцитом. Врачи приняли решение о проведении одномоментного вмешательства силами двух хирургических бригад. Операция длилась три часа и проходила в два этапа. Сначала онкогинекологи провели радикальное удаление матки и яичников, после чего онкоурологи выполнили нефрэктомию — удаление пораженной левой почки.

И. о. главного врача онкоцентра Степан Миракян подчеркнул, что успех стал возможен благодаря мультидисциплинарному подходу. Пациентка уже выписана из стационара, а дальнейшая тактика, включая возможную лекарственную терапию, будет определена на повторном консилиуме по результатам гистологии.

Министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев добавил, что женщина не обращалась к гинекологу в течение 10 лет, что привело к запущенности процессов. Он подчеркнул важность регулярной диспансеризации.

Проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и комплексное обследование организма, так называемый чекап здоровья, необходимо регулярно, так как в них включены исследования, позволяющие на ранней стадии выявить многие серьезные заболевания, — высказался министр.

